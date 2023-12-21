Російські дрони озброєні термобаричним снарядом ТБГ-7В: чим небезпечний боєприпас

Для того щоб інтегрувати цей боєприпас із БПЛА, безпілотник повинен мати необхідну вантажопідйомність і мати захищений канал передачі даних для наведення на ціль.

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Російські окупанти почали озброювати свої дрони-камікадзе термобаричними снарядами ТБГ-7В. І хоча застосування безпілотних систем у війні явище поширене, нечасто можна побачити дрони з таким руйнівним потенціалом. Про це 21 грудня розповіли оглядачі Army Recognition.

Експерти пишуть, що в соцмережах з'явилися знімки російських БПЛА, оснащений зарядом ТБГ-7В, що свідчить про новий рівень руйнівного потенціалу для дронів-камікадзе загалом.

Принцип роботи

Термобаричні ракети, такі як ТБГ-7В, працюють шляхом розсіювання аерозольної хмари горючих частинок, яка через секунди підпалюється за допомогою спеціального заряду, що призводить до потужного вибуху. Цей вибух не тільки створює руйнівну ударну хвилю, а й поглинає навколишній кисень, створюючи у своєму епіцентрі зону високого тиску.

"Унікальність цієї зброї полягає в її здатності завдавати значної шкоди на великих площах, що робить її застосування особливо грізним у міських умовах або в замкнутому просторі", — пишуть оглядачі.

Зокрема, ТБГ-7В призначений для використання з гранатометом РПГ-7 — широко поширеною і легкодоступною системою озброєння. За дальності стрільби до 300 метрів боєприпас здатний пробивати броньовані або укріплені цілі до того, як спрацює термобаричний вибух, — така універсальність робить ТБГ-7В особливо підходящим для встановлення на безпілотники, що додає новий вимір до його бойового застосування.

Інтеграція з БПЛА

Боєприпас має відносно невелику вагу за значної потужності вибуху близько 4,5 кг. Щоб розмістити його на безпілотник, дрон має володіти певними ключовими характеристиками — прийнятна вантажопідйомність і надійна система наведення, наприклад, GPS або інші навігаційні системи.

Як правило, для корисного навантаження в 4,5 кг потрібен середній або великий безпілотник з досить потужною силовою установкою, щоб забезпечити стійкість і маневреність у польоті.

Що стосується надійності систем наведення, то для цього необхідний захищений канал передавання даних для дистанційного керування і, можливо, системи виявлення та ухилення від перешкод для роботи в складних умовах.

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"Хоча ця технологія пропонує незаперечні тактичні переваги, її реальну ефективність на полі бою ще належить побачити", — підсумували експерти.

Нагадаємо, що українські зброярі ще навесні розробили безпілотник "Хрущ", який може нести як 82-міліметрову осколково-фугасну міну або кумулятивний заряд ПГ-7ВЛ, так і термобаричний заряд ТБГ-7В. Наприкінці травня повідомлялося, що дрони постійно проходять випробування і вдосконалюються.