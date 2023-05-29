Українські інженери розробили БПЛА "Хрущ": на що здатний ударний дрон (фото)

Розробники створили ударні БПЛА двох типів: один несе боєприпас вагою 1,5 кг, а другий – 2,7 кг.

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Інженери з 67-ї окремої механізованої бригади розмістили на платформі Brave Inventors свій проєкт БПЛА під назвою "Хрущ". За словами авторів, він може використовуватись для виконання операцій на передовій та в тилу.

Згідно з описом на сайті, "Хрущ" є комплексом, що складається з пульта управління, дрона-носія та дрона-камікадзе. Залежно від мети можна вибрати тип заряду для безпілотника-камікадзе: 82-міліметрову уламково-фугасну міну, кумулятивний заряд ПГ-7ВЛ або термобаричний заряд ТБГ-7В.

Принцип дії комплексу БПЛА "Хрущ"

Працює комплекс таким чином: дрон-носій доставляє дрон-камікадзе якнайближче до мети, потім "камікадзе" від'єднується і знищує ціль. Завдяки ретранслятору та двом напрямним антенам, оператор може повернути дрон-носій на базу. Проте баражуючий боєприпас, що запускається з рук, може досягати цілей самостійно — без дрона-носія. Різниця лише в тому, що якщо запускати його з дрона-носія, це заощадить заряд батареї "камікадзе", а якщо запускати з рук, то заряд акумулятора витратиться швидше, тому що пристрою потрібно буде витратити його аби набрати висоту. Також "носій" дозволить оператору відкоригувати політ, якщо зв'язок з "камікадзе" перерветься.

Один із винахідників дрону "Хрущ" та оператор БПЛА

Дрони "Хрущ" інженери спробували зробити максимально легкими, тому обрали такі матеріали, як пінопласт, фанера, спеціальна плівка, ПВХ-труби. Моделі постійно тестуються та вдосконалюються. На сьогодні розробники "обкатали" ударні дрони двох типів. Один може подолати відстань у 10 км, а другий — 20 км, при цьому перший здатний підняти боєприпас, який важить 1,5 кг, а другий – 2,7 кг.

Раніше ми повідомляли про те, що дрони ЗСУ атакували російську РСЗВ "Град" та підірвали її.