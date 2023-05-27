Українські дрони "Пегас" знищили "Град", який обстріляв ЗСУ під Бахмутом (відео)

Випустивши залп ракет, росіяни намагалися змінити позицію та втекти, але оператори вистежили їх з повітря та покарали.

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Війська спеціального призначення України знищили російську реактивну систему залпового вогню "Град" під Бахмутом за допомогою дронів-камікадзе "Пегас". Про це у Telegram повідомив український віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров, показавши відеозапис успішної атаки.

Артилеристи ЗС РФ обстріляли позиції українських військ із РСЗВ "Град", після чого спробували виїхати та втекти. Проте аеророзвідка швидко вистежила окупантів, після чого спецназівці запустили БПЛА "Пегас", закуплені урядом у рамках проекту "Армія дронів".

Один дрон-камікадзе наздогнав машину з РСЗВ, яка зупинилася на дорозі, та пошкодив вибухом ходову частину разом із колесами. Після першого удару український оператор направив другу "пташку", остаточно знищивши "Град" — він більше ніколи не зможе вести вогонь українцям. Судячи з відео, кілька російських солдатів також мали постраждати внаслідок ударів, оскільки знаходилися поряд із РСЗВ.

Нещодавно писали, як артилеристи ЗСУ знищили російську установку "БМ-21 Град". Бійці 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади вразили машину одним влучним пострілом.

Писали також як недавно український дрон "Пегас" збив ворожий БПЛА під Бахмутом. Окупанти використовували квадрокоптер, щоб коригувати обстріл з повітря.