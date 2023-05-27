Украинские дроны "Пегас" уничтожили "Град", обстрелявший ВСУ под Бахмутом (видео)

Выпустив залп ракет, россияне пытались сменить позицию и скрыться, но операторы выследили их с воздуха и наказали.

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Войска специального назначения Украины уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "Град" под Бахмутом с помощью дронов-камикадзе "Пегас". Об этом в Telegram сообщил украинский вице-премьер-министр Михаил Федоров, показав видеозапись успешной атаки.

Артиллеристы ВС РФ обстреляли позиции украинских войск из РСЗО "Град", после чего попытались уехать и скрыться. Однако аэроразведка быстро выследила оккупантов, после чего спецназовцы запустили БПЛА "Пегас", закупленные правительством в рамках проекта "Армия дронов".

Один дрон-камикадзе настиг машину с РСЗО, которая остановилась на дороге, и повредил взрывом ходовую часть вместе с колесами. После первого удара украинский оператор направил вторую "птичку", окончательно уничтожив "Град" — он больше никогда не сможет вести огонь по украинцам. Судя по видео, несколько российских солдат также должны были пострадать в результате ударов, поскольку находились рядом с РСЗО.

Недавно писали, как артиллеристы ВСУ уничтожили российскую установку "БМ-21 Град". Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады поразили машину одним метким выстрелом.

Писали также, как недавно украинский дрон "Пегас" сбил вражеский БПЛА под Бахмутом. Оккупанты использовали квадрокоптер, чтобы корректировать обстрелы с воздуха.