"Війна технологій": український дрон "Пегас" під Бахмутом збив ворожий БПЛА, — Мінцифри

За словами голови відомства Михайла Федорова, противник намагався коригувати обстріл українських позицій, але завдяки "Армії дронів" їхні плани провалилися. Це врятувало життя бійців ЗСУ.

Related video

Українським військовим вдалося за допомогою дрону "Пегас" знищити безпілотник російських окупантів. З його допомогою супротивник кооректував обстріл українських міст. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі 24 травня.

За його словами, знищена цiль була на Бахмутському напрямку, російські окупанти в черговий раз зазнали втрат і тим самим не змогли досягти поставленої мети.

"Війна технологій як вона є. Наші спецназівці дроном-камікадзе "Пегас" знищують російський безпілотник, яким окупанти коригували обстріли на Бахмутському напрямі", — йдеться у повідомленні.

На опублікованому ролику можна побачити, як легко український дрон упорався з супротивником.

Знищення ворожого безпілотника зберегло життя українських захисників, які щодня борються із російською агресією заради майбутньої перемоги.

Загалом на озброєнні в української армії, як зазначив Михайло Федоров, майже 500 таких "Пегасів" від "Армії дронів" і вони працюють по всій лінії фронту.

"Продовжуємо посилювати та розвивати "Армію дронів", щоб більше "пташок" знищували окупантів як на землі, так і в повітрі", — підсумував міністр цифрової трансформації України.

Нагадаємо, 10 травня повідомлялося, що українська "Армія дронів" знищила російську техніку на $1 млрд. Глава Держспецзв'язку Юрій Щиголь зазначив, що українці зібрали кошти на закупівлю щонайменше 3,5 тисяч безпілотників.

8 квітня повідомлялося, що Мінцифри запустило "Армію дронів". Тепер будь-який українець може стати оператором БПЛА. Крім того, розробники додали у додаток можливість безпосередньо донатити кошти на ЗСУ та наближати перемогу України.