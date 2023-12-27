В Украине за год втрое выросло производство артиллерийских боеприпасов, — Камышин

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, теперь Украина ежемесячно производит 6 САУ "Богдана", бронетранспортеры, бронеавтомобили и противотанковые ракеты. Также в стране начали создавать новые системы ПВО FrankenSAM.

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В Украине значительно возросло производство боеприпасов, если сравнивать с прошлым годом. В частности, речь идет о минах и артиллерийских снарядах. Об этом на встрече с журналистами заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает "РБК-Украина".

По словам Камышина, в 2024 году Украина планирует производить уже в 6 раз больше таких боеприпасов.

Также, как отметил глава Минстратегпрома, в 2023 году стали производить в 42 раза больше мин, чем в прошлом году.

"Могу сказать, что у нас есть значительный рост по номенклатуре минометных выстрелов, это рост в 42 раза, рост по артиллерийским снарядам почти в 3 раза и работаем над тем, чтобы расти дальше", — сказал он.

Александр Камышин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Фото: Википедия

Кроме того, Камышин отметил, что теперь ежемесячно Украина производит 6 САУ "Богдана", бронетранспортеры, бронеавтомобили и противотанковые ракеты. Также в стране начали создавать новые системы ПВО FrankenSAM.

Глава Минстратегпрома добавил, что сейчас доля частных компаний в производстве оружия приближается к доле государственных предприятий. Ранее в этой отрасли была государственная монополия.

Напомним, российские захватчики начали вооружать свои беспилотники термобарическими снарядами ТБГ-7В. Это достаточно мощный заряд с огромной разрушительной силой, особенно в условиях применения в городских застройках.

22 декабря Александр Камышин заявил, что в Украине существует более 50 государственных и частных производителей боеприпасов для беспилотников. А их мощности позволяют выпускать боеприпасы различных видов весом от 300 г до 10 кг.