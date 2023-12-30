FPV-дрони на війні. Як розвиватиметься технологія у 2024 році

FPV-дрони змінили поле бою в сучасних умовах і потребують розвитку засобів протидії. Фокус поспілкувався з фахівцями про те, як еволюціонуватимуть дрони з камерами від першої особи, чи зможуть вони замінити артилерію на полі бою, і чи є в України відповідь на російські тепловізійні FPV-дрони.

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Російсько-українська війна триває вже майже десять років, з яких останні два роки в повномасштабній фазі. Росія кількісно та ресурсно переважає Україну, тому Силам оборони доводиться відповідати асиметрично. Одна з таких відповідей — FPV-дрони, які вже змінили ситуацію на полі бою.

Фокус поспілкувався з директором фонду "Повернись живим" Тарасом Чмутом та екскомандиром роти добробату "Айдар" Євгеном Диким для того, щоб розібратися, як FPV-дрони змінюють російсько-українську війну, і як еволюціонуватиме технологія у 2024 році.

Коли на полі бою почали з'являтися FPV-дрони

Основною відмінністю FPV-дронів від звичайних безпілотників є принцип управління. Військові використовують окуляри доповненої реальності, щоб керувати польотом від першої особи. Перші використання таких виробів були зафіксовані навесні 2022 року. Але польоти без бойової частини відбувалися і до цього.

Раніше FPV-дрони використовувалися ентузіастами в спортивних цілях. Уже тоді коптери могли розвивати швидкість понад 90 км/год. Однак варто зауважити, що недостатньо було просто додати бойову частину на дрон. Військовим потрібно було підібрати акумулятор, приймач, мотори, відеопередавач та інші елементи, щоб дрон став повноцінним озброєнням.

Перші FPV-дрони почали з'являтися на фронті ще до початку повномасштабної війни Фото: Скриншот

За словами військового оглядача Андрія Римарука, вперше FPV-дрони без бойової частини почали використовувати ще у 2019-2020 роках з метою розвідки.

"Вони на максимальній швидкості 90-100 км/год пролітали на висоті 10-15 метрів уздовж окопів, взводних опорних пунктів, ропів ворогів і таким чином проводили розвідку. Потім на стоп-кадрах розбирали: де, кого, скільки там якого озброєння", — каже Андрій Римарук.

Ветеран російсько-української війни Євген Дикий у коментарі Фокусу висловив думку, що те, що спостерігається на фронті зараз є піком застосування FPV-дронів. Їхнє масове застосування пояснюється тим, що проти них не було достатніх засобів протидії. Такого ж ефекту надалі вже не буде. Війська РФ зокрема дійшли до того, що накривають свої траншеї на так званій "лінії Суровікіна" буквально пластами фанери або сітками, щоб захиститися від FPV-дронів.

Окупанти встановлюють сітки від FPV-дронів над траншеями Фото: скриншот

Смертельно ефективні — чому FPV-дрони такі масові

FPV-дрони стали масовим явищем на фронті — це суттєво змінює поле бою. Якщо раніше "козирки" на танках росіяни встановлювали для захисту від протитанкових ракет, то тепер вони еволюціонують і збільшуються для захисту від FPV. Іноді, "Мангали" покривають увесь танк чи БМП. Однак окрім цього з'являються і окопні РЕБ та комплекси для захисту техніки. Усе тому, що FPV-дрони виявилися дешевим засобом, який може уразити ціль за кілька мільйонів доларів. Українські оператори дронів опублікували вже сотні, якщо не тисячі відео ураження російської техніки.

Перші "мангали" на російських Т-72 Приклад, коли "мангал" покриває більшу частину танка

У межах проєкту "Армія дронів" від Мінцифри для Сил оборони купують десятки тисяч дронів. Також цим опікується велика кількість волонтерів і фондів. За словами Євгена Дикого, в Україні немає проблем у виробників з тим, щоб продавати свої вироби. А за підрахунками експертів з Defense Express, на одну піхотну бригаду потрібно близько 1000 FPV-дронів на місяць, бо за один день розрахунок може випустити до 15 виробів на ворога.

Що стосується ефективності застосування таких безпілотників, то поки що офіційної статистики успішності використання FPV-дронів немає, але є дані окремих бригад, розповів Фокусу Євген Дикий.

"У межах окремих бригад чи підрозділів, така статистика є. Саме тому завдяки хорошій статистиці FPV-дрони і замінили певною мірою АГСи, гранатомети і подібне. Точність влучання значно вища за традиційні засоби. У хороших і досвідчених командах "дронщиків" [ефективність] доходить до 50% уражень цілей, тобто, кожен другий влучає в ціль. Середні показники дещо нижчі — десь один із трьох, один із чотирьох. Однак якщо порівняти з артилерією (не високоточними боєприпасами), то статистично вважається, що один із 16 боєприпасів уразить ціль", — пояснює Дикий.

Директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут у розмові з Фокусом додає, що проблема полягає ще й у методі підрахунку.

"Кожен веде по-своєму. Хтось подає за кількістю уражених цілей, хтось знищених і пошкоджених, а хтось просто домальовує якісь результати. Це досить хаотичний і суб'єктивний процес", — заявляє Тарас Чмут.

В Україні кожен підрозділ по-своєму веде статистику застосування FPV-дронів, — Тарас Чмут Фото: Скриншот

Чи можуть FPV-дрони замінити високоточні артилерійські боєприпаси?

Вартість одного звичайного 155-мм боєприпасу становить 2-3 тисячі доларів, а високоточного боєприпасу за типом Excalibur доходить до 180 тисяч доларів за одиницю. Водночас ціна одного FPV-дрона 400-500 доларів.

Може здатися, що все очевидно — потрібно більше FPV-дронів, тому що їх можна купити більше. Однак варто зазначити не менш очевидну різницю між високоточним артилерійським боєприпасом і дроном. Вага снаряда за типом Excalibur становить 48 кг, а FPV-дрона близько одного кілограма плюс боєприпас, який він несе, — 2-5 кг. Тому й маса бойової частини значно відрізняється.

Вага боєприпасу M982 Excalibur 48 кг, а FPV-дрона до 5 кг Фото: АрміяInform

За словами Тараса Чмута, FPV-дрони мають працювати в комплексі з високоточними артилерійськими боєприпасами, щоб посилювати переваги одне одного та нівелювати недоліки. Тому в ідеалі потрібно мати обидва засоби ураження.

Євген Дикий також наводить приклад захисту ЗС РФ від ударів FPV-дронів. Вони покривають траншеї листами ДСП або навіть елементами сонячних панелей. Проти невеликого дрона за 500 доларів це спрацює, а от проти 155-мм снаряда — ні. FPV-дрони, за певних обставин, можуть замінити собою міномети, автоматичні станкові гранатомети або протитанкові гранатомети, але точно не артилерію, вважає ветеран російсько-української війни.

Штучний інтелект і велика дальність — як еволюціонуватимуть FPV-дрони

На думку Євгена Дикого, у 2024 році варто очікувати зменшення застосування FPV-дронів. Передусім завдяки розвитку засобів протидії. Як вид озброєння вони потрібні і вже мають свою нішу у сфері піхотного озброєння на тактичному рівні.

"Зовсім із війни вони не підуть. Вони вже зайняли свою нішу в арсеналі тактичного піхотного озброєння. Ця ніша буде досить вузькою і вона не зможе змінити характер війни", — резюмував Євген Дикий.

Нарізка успішного застосування FPV-дронів від підрозділу СБУ

Тарас Чмут у коментарі Фокусу розповів про те, як змінюватимуться FPV-дрони наступного року. За його словами, розвитку стійкості до комплексів радіоелектронної боротьби може і не бути, проте варто очікувати впровадження елементів штучного інтелекту.

"Певні елементи штучного елемента, коли "мізки" дрона ідентифікують і розпізнають різні об'єкти на тлі місцевості. Оператор вибирає об'єкт, далі дає команду знищити і дрон автоматично летить за програмою. "Платка" додасть пару сотень доларів вартості, але вона не є чимось суперскладним. У нас є щонайменше 5-7 різних виробників, які пробують це реалізувати. Це один із подальших кроків еволюції FPV", — розповів Фокусу Чмут.

Крім того, варто очікувати збільшення радіуса ураження до 20, можливо, до 30 км за допомогою ретранслятора сигналу. Ще одним елементом буде розвиток заводських боєприпасів для FPV-дронів, переконаний Тарас Чмут. Також, на його думку, у 2024 році кількість FPV-дронів тільки зростатиме, зокрема тепловізійних. Так само зростатиме і кількість засобів протидії як у ЗСУ, так і у ЗС РФ.

У ЗС РФ з'явилися FPV-дрони з тепловізійними камерами — чи є відповідь України

Російські війська стали першими у війні, хто почав використовувати на полі бою FPV-дрони з тепловізійними камерами. Ця інновація є прикладом того, як окупанти вміють вчитися і впроваджувати нові ідеї на фронті.

Україна вже має дзеркальну відповідь. Фонд "Повернись живим" разом з іншими компаніями зібрали понад 230 млн гривень на придбання 5000 FPV-дронів, з яких 3000 матимуть тепловізійну камеру. Проєкт отримав назву "Єдність 2: Новорічний салют". Тарас Чмут у коментарі Фокусу розповів про особливості дронів із тепловізійною матрицею.

Фонд "Повернись живим" зібрав 228 млн гривень на 5000 FPV-дронів Фото: скриншот

"Технічно замість денної камери такої, як у вас у смартфоні, наприклад, встановлюється тепловізійний модуль, матриця так само з оптикою. Фактично це той самий FPV-дрон тільки з іншим впаяним засобом бачення в "мізки" дрона. Ми брали "десятки" (розмір рами дрона в дюймах, — Фокус), на попередньому зборі були "сімки", тобто цей більший. Відповідно він більш вантажопідйомний, він може брати дві акумуляторні батареї по 10 000 міліампер годин і давати більший час польоту з більшою бойовою частиною", — розповів директор "Повернись живим".

Також він додає, що збільшення акумулятора дає можливість летіти до 20 км із бойовою частиною на 2,5 кг і близько 10 км із бойовою частиною на 4,5 кг. Основна зміна у вартості, а ще треба шукати баланс між тривалістю польоту і потужністю бойової частини.

Чи стануть FPV-дрони вирішальними на війні?

Українські захисники знищували ворожі ТОС-1А "Солнцепек", танки, БМП, БТРи, живу силу, РЕБ, ЗРК та інші об'єкти російських військ невеликими FPV-дронами. Тому може виникнути відчуття, що хто буде швидшим та ефективнішим у розвитку FPV-дронів, той і переможе у війні. Однак на думку Євгена Дикого — це наївне твердження. В Україні поки що немає такого озброєння, яке було б "gamechanger" і змінило б ситуацію на фронті. Ним могло б бути ядерне озброєння, але його в Силах оборони немає. Все інше озброєння є частиною однієї великої мозаїки.

Схожу думку висловив і Тарас Чмут. FVP-дрони справді дуже ефективні зараз на війні, але це не означає, що ними одними можна виграти війну, бо щонайменше коптер потребує оператора.

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