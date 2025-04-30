Редкие кадры: "украинский "Шахед" запустили с легкового автомобиля (видео)

Украинские военные показали запуск БПЛА типа российского дрона-камикадзе "Шахед" с легкового автомобиля. Беспилотник взлетает с крыши машины.

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Об этом сообщила международная проукраинская ОSINT-команда "Exilenova+".

По сведениям аналитиков, дрон-аналог "Шахеда" произведен в Украине.

На кадрах видно, как автомобиль едет по полю и беспилотник взлетает с его крыши. Где именно снято видео, не сообщается.

О производстве украинского "Шахеда" стало известно в декабре 2023 года. Экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявлял, что с августа 2023 года серийно выпустили пять аналогов "Шахед-131" и один аналог "Шахед-136".

Камышин уверял, что в 2024 году ВСУ могут получить более тысячи "Шахедов" с дальностью поражения целей более 1000 километров.

Технические детали дрона не сообщались, но портал Defence Blog писал, что новый дрон-камикадзе стал "заметным дополнением" к имеющимся вооружениям ВСУ.

Напомним, 30 апреля БПЛА атаковали "Муромский приборостроительный завод" в России. При этом в "Ростехе" заявляли о новой противодроновой системы "Солярис НС".

Фокус писал о массированной атаке ВС РФ дронами "Шахед" по Харькову и Днепру. Мэрия Харькова говорила о 16 ударах по городу.