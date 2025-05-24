Атака "Шахедами" по Києву: кількість постраждалих збільшилася до 15 (фото)

Столиця України пережила вночі 14 травня одну з наймасованіших атак ЗС РФ. "Шахеди" пошкодили житлові будинки в Дніпровському, Солом'янському та Оболонському районах.

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Про збільшення кількості поранених повідомила Національна поліція України.

Атаки дронами та балістичними ракетами пошкодили житлові будинки в Дніпровському, Солом'янському та Оболонському районах. Крім цього, пошкоджено торговельно-розважальний центр, навчальний заклад, вісім автомобілів і котельню.

Уламки безпілотника потрапили в одну з квартир

Уламки безпілотника потрапили у квартиру на п'ятому поверсі в Солом'янському районі, сталося загоряння. Постраждали семеро людей віком від 35 до 63 років.

У Дніпровському районі постраждало подружжя, чоловік і жінка 40 і 41 років, їм у квартиру на п'ятому поверсі залетів уламок дрона.

У Голосіївському районі поранення дістала одна людина

В Оболонському районі пошкоджено чотири поверхи дев'ятиповерхового житлового будинку. Наразі по допомогу звернулися п'ятеро постраждалих. Також поранення отримала одна людина в Голосіївському районі, підсумували в поліції.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ заявили про запуск по Україні 250 "Шахедів" із Брянська, Міллерова, Курська, Орла, Шаталового і Приморсько-Ахтарська. Також було запущено 14 балістичних ракет типу Іскандер-М/KN-23.

Фокус також писав про удар ЗС РФ двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Загинув працівник порту.