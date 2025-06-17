Дроны атаковали Тамбовскую область РФ: под ударом, вероятно, оказался завод "Прогресс" (видео)

Ночью 17 июня дроны массированно атаковали Россию: под ударом в частности оказалась Тамбовская область, где в разных уголках, в частности в Тамбове и Котовске, прогремели мощные взрывы. Вероятной целью атаки мог стать завод "Прогресс", специализирующийся на производстве систем управления для авиации и ракетной техники.

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Завод "Прогресс", который, вероятно, был атакован этой ночью, является советско-российским высокотехнологичным предприятием, производящим в частности гиромоторы, гироузлы, системы стабилизации, автопилоты и тому подобное. Для противодействия атаке БпЛА россияне привлекли авиацию, сообщил руководитель общественной организации "Центр изучения оккупации" Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Первые взрывы в Тамбовской области прогремели около 01:40 часов: местные паблики сообщили о работе ПВО в Котовске. Также российская противовоздушная оборона активно работала в самом Тамбове.

Около 02:00 часов взрывы прогремели в ряде населенных пунктов области, в частности в Инжавино, Мичуринске, Кузьмино-Гате, Калаисе, информировали российские паблики.

Скриншот | сообщения о взрывах в Тамбовской области

Также в сети обнародовали видео ночной атаки по Тамбовской области. Кадры демонстрируют вспышки в небе и работу российской ПВО.

Атака по Тамбовской области России продолжилась и после 02:00 часов: местные СМИ сообщили о закрытии аэропорта и движении по меньшей мере десятка ударных беспилотников.

Скриншот | сообщения о взрывах в Тамбовской области

Местные власти не комментировали удары по Тамтовской области.

В Тамбовской области дроны могли поразить местный завод: что известно

Петр Андрющенко под утро поделился данными относительно атаки по Тамбовской области. По его информации, под ударом мог оказаться завод "Прогресс", расположенный в городе Мичуринск.

"Тамбовская область. С 01:15 массовая атака наших БпЛА и активная работа российской ПВО. Приоритетная цель — завод АО "Прогресс" город Мичуринск, Липецкое шоссе, 113", — отметил деятель.

По информации из открытых источников, завод "Прогресс" — одно из 5 крупнейших предприятий Тамбовской области РФ. Это предприятие изготавливает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники, а также широкий спектр электротехники гражданского назначения, оборудование для газо- и нефтепроводов.

Для отражения атаки дронов россияне применили авиацию.

Отметим, что завод "Прогресс" ранее уже атаковали дроны. Такой обстрел в частности состоялся 6 июня, когда беспилотник попал в производственный цех предприятия.

Напомним, ночью 17 июня россияне массированно атаковали Киев дронами и ракетами: Фокус собрал информацию о последствиях обстрелов.

Также под утро 17 июня ВС РФ массированно атаковали дронами Одессу: под ударом в частности оказались жилые дома и образовательные учреждения.