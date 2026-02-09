ЗСУ уразили склад БпЛА у Ростовській області: ліквідовано близько 6 тисяч FPV-дронів, — Генштаб

Сили оборони України завдали серії точкових ударів по військових цілях російської армії та завдали відчутних втрат її "наступальному потенціалу". Унаслідок уражень знищено пункт управління, склад боєприпасів та підтверджено ліквідацію масштабного складу безпілотників, де, за попередніми оцінками, перебувало близько 6 тисяч FPV-дронів.

Як йдетсья у дописі Генерального штабу Збройних сил України, удари стали частиною системної роботи зі зниження бойових можливостей російських військ і були спрямовані по об’єктах, які відігравали ключову роль у забезпеченні та управлінні підрозділами противника. Зокрема, вогневе ураження здійснювалося як на тимчасово окупованих територіях України, так і вглибині території Російської Федерації.

Так, у ніч на 9 лютого в районі міста Суджа Курської області РФ українські підрозділи уразили пункт управління одного з підрозділів повітряно-десантних військ. За оцінкою військових, виведення з ладу цього об’єкта істотно ускладнило координацію дій противника на відповідному напрямку.

Паралельно на тимчасово окупованій території Херсонської області, поблизу населеного пункту Новоолексіївка, наші військові завдали удару по складу боєприпасів росіян. Внаслідок ураження цього об’єкта, запас боєприпасів, які ворог використовував для підтримки бойових дій ворога, істотно змешився.

Найбільших втрат, за даними Генерального штабу, противник зазнав унаслідок попередніх ударів по складу безпілотних літальних апаратів у районі Ростова-на-Дону. Наразі підтверджено знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та комплектуючими. За попередніми підрахунками, було ліквідовано близько 6 тисяч таких безпілотників, ще кілька контейнерів зазнали пошкоджень.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора", — йдеться в дописі.

У Генштабі зазначили, що дані щодо втрат противника та масштаби завданих збитків продовжують уточнюватися. Водночас у Міністерстві оборони Російської Федерації цю інформацію наразі не коментували.

Нагадаємо, що 4 лютого стало відомо про вибухи на об'єктах енергетичної інфраструктури Брянської області РФ. Пізніше OSINT-фахівці пояснили, що під ударом опинилася підстанція "Новобрянская" 750кВ неподалік від населеного пункту Клінци Брянської області.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповідав, що українські військові атакують енергетику Росії, оскільки диктатор Володимир Путін продає енергоресурси та вкладає ці гроші у вбивства цивільних.