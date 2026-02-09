"Вони не можуть жити в кайфі": Зеленський пояснив, навіщо Україна б'є по російській енергетиці

Україна не повинна обирати бити по вйськовій цілі чи по об'єкту російської енергетики, адже диктатор Володимир Путін продає енергоресурси та вкладає ці гроші у вбивства українців.

Саме тому українські військові атакують енергетику країни-агресора, заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту.

"Ми не маємо обирати, б'ємо по військовій цілі чи по енергетиці. Він продає цю енергетику. Він продає нафту. То це енергетика чи це військова ціль? Чесно — те саме. Він продає нафту, бере гроші, вкладає у зброю. Цією зброєю вбиває українців", — сказав Зеленський.

Він пояснив, що таким чином в українців є два шляхи:

виробляти власну зброю та завдавати ударів по зброї РФ;

або ж знищувати джерела нарощування та походження грошей Росії.

"Джерело — це в них енергетика. Ось що відбувається. Тут не можна порівнювати чи військова ціль. Усе це для нас — законні цілі номер один… номер два. І хто до нас міг таке зробити з "рускімі"? Ніхто", — зазначив Зеленський.

Президент України підкреслив, що росіяни не можуть "жити в кайфі" у той час, коли українці мерзнуть внаслідок їх ударів по енергетиці.

"Вони не можуть жити зі світлом, в кайфі, в спокою, коли ми живемо, мерзнемо і, чесно кажучи, тільки втрачаємо. Вони отримують відповідь", — наголосив Зеленський.

