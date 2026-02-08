"Рабства в Україні немає": Зеленський розповів, хто має право виїжджати з країни

Українцям, які ще не досягли 25-річного віку або вже відсвяткували своє 60-річчя, дозволено покинути межі країни, зазначив президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що тих, хто хоче поїхати, можуть вільно це зробити.

Рабства в Україні немає. Про це під час спілкування зі студентами та викладачами "Київського авіаційного інституту" заявив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що люди, які хочуть поїхати з України, якщо вони не мобілізаційного віку, то мають на це повне право.

"Ті, хто хочуть, вони можуть їхати", — підкреслив Володимир Зеленський, зробивши акцент на людях, які навпаки, повертаються додому чи залишаються тут.

Він зазначив, що люди, які люблять свою країну, повертаються до України, аби захищати її.

"Якщо вони віку такого, що треба захищати державу, вони захищають свою державу. І найголовніше, що вони захищають нормальну державу, в якій вони хочуть жити", — наголосив президент.

Нагадаємо, Фокус писав, що під час спілкування у ДНП ДУ КАІ Володимир Зеленський розповів, що Україна розпочинає експорт вітчизняних оборонних технологій. Зокрема, в лютому розпочнеться виробництво дронів у Німеччині, а у Великій Британії виробничі лінії вже працюють. Глава держави наголосив, що у 2026 році в Європі вже буде десять експортних центрів.

Після війни Україна все одно заохочуватиме військовослужбовців, які залишаться на контракті, високими зарплатами. Але у цьому питанні Києву знадобиться фінансова допомога Європи, заявив президент Володимир Зеленський.