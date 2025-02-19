Демобілізація та дозвіл на виїзд: коли в Україні скасують воєнний стан та що дозволять громадянам

Для скасування воєнного стану потрібні певні умови, тоді як домовленість щодо припинення вогню не є підставою для цього. Фокус розповідає, коли Україна може повернутися до мирного життя без жодних обмежень.

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Домовленість України та Росії щодо припинення вогню не означатиме скасування воєнного стану. За словами нардепа від "Слуги народу", члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, ця домовленість не означатиме, що противник відведе свої війська з тимчасово окупованих територій чи засоби ураження, які можуть ударяти по Україні.

Скасування воєнного стану: коли це може статися

"Припинення вогню не означає скасування воєнного стану. Скасування воєнного стану можливе тоді, коли зникнуть загрози, які передбачені законом про правовий режим воєнного стану. А сам факт тимчасового припинення точно не усуває ті загрози, які послугували у введенні правового режиму воєнного стану", — сказав Федір Веніславський.

Він зазначив, що терміни можливого скасування воєнного стану залежать від низки обставин, а саме від відведення російських військ, гарантій безпеки й результатів міжнародних переговорів.

"З огляду на психічний стан Путіна, я думаю, ми можемо очікувати будь-якого розвитку подій. Тому без гарантій того, що це матиме наслідком довготривалий мир, я не думаю, що воєнний стан може бути скасований", — повідомив депутат.

У розмові з Фокусом Веніславський зауважив, що згідно з законом України "Про правовий режим воєнного стану", цей режим вводиться не лише в разу збройної агресії чи загрозі нападу, але й у випадку небезпеки державного суверенітету, територіальної цілісності України, незалежності.

"Можна буде говорити про скасування правового режиму воєнного стану або про непродовження його лише після того, як ці загрози зникнуть. А коли вони можуть зникнути? Коли ми отримаємо ті гарантії, які не дозволять, унеможливлять будь-які напади з боку Росії на територію України", — сказав Федір Веніславський.

Він наголосив, що сам факт припинення вогню не може бути підставою для скасування воєнного стану. Натомість має бути комплексно розвʼязане питання, забезпечення безпеки й неповторення того, що було 24 лютого 2022 року.

Адвокат, партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець розповів Фокусу, що нині є підстави для дії воєнного стану. Стаття 64 Конституції України передбачає перелік прав і свобод громадян, які можуть бути обмежені під час дії воєнного стану.

"Якщо воєнного стану немає, то і цих обмежень немає. Звичайно, Верховна Рада може в турборежимі прийняти якийсь інший закон і заборонити громадянам чимось користуватися, вільно висловлювати свої думки, виїжджати за кордон", — сказав Ростислав Кравець.

Коли в Україні дозволять демобілізацію та виїзд чоловіків за кордон?

Веніславський зауважив, що дозвіл на виїзд за кордон та демобілізація будуть дозволені після скасування воєнного стану. Проте за умови, якщо не буде введено жоден інший правовий режим.

"Свобода пересування і вільне пересування за межі країни пов'язані виключно з продовженням або непродовженням правового режиму воєнного стану", — пояснив народний депутат.

За його словами, питанням демобілізації займатиметься президент України. Він визначатиме рішення щодо демобілізації та вноситиме його на затвердження Верховній Раді. Депутат повідомив, що існує багато процедурних моментів, які потребують злагодженої діяльності РНБО, президента, ВР.

"Щонайменше має бути дійсно підписана якась мирна угода, яка буде відповідати міжнародному праву, інтересам України й Конституції. Тому що будь-яку мирну угоду ми ж не можемо, як народні депутати, ратифікувати, якщо вона буде суперечити Конституції України. Конституцію ми змінити не можемо. Тут дуже багато невизначених моментів, які не дозволяють чітко й однозначно сказати, коли, що відбудеться", — підсумував Федір Веніславський.

Своєю чергою Кравець наголосив, що в Україні немає жодного закону, який би забороняв громадянам виїзд за кордон. Натомість, за його словами, дії ДПСУ є "перевищенням влади й службовим становищем".

Адвокату складно сказати, коли завершиться процес мобілізації, він проводиться на час воєнного стану. Проте, для демобілізації достатньо одного дня, переконаний Кравець.

"Зі строкової служби за місяць всіх звільнили. Що не можна звільнити всіх військовослужбовців, які не укладали контракти й не хочуть продовжувати служити за один день? Я думаю, брати, чоловіки, дружини самі приїдуть і їх заберуть, навіть не треба чекати автобусів", — додав він.

Нагадаємо, 10 лютого речник ГУР Андрій Юсов повідомив, що воєнний стан, який продовжено до 9 травня, не буде скасовано через три місяці, попри заяви деяких нардепів. Він зазначив, що чекати на завершення війни в Україні поки не варто, проте необхідно над цим працювати.

18 лютого у ЗМІ розповіли, західні політики не хочуть, аби Україна погоджувалася на припинення вогню, поки не буде мирної угоди.