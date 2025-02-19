Демобилизация и разрешение на выезд: когда в Украине отменят военное положение и что позволят гражданам

Для отмены военного положения нужны определенные условия, тогда как договоренность о прекращении огня не является основанием для этого. Фокус рассказывает, когда Украина может вернуться к мирной жизни без всяких ограничений.

Related video

Договоренность Украины и России о прекращении огня не будет означать отмену военного положения. По словам нардепа от "Слуги народа", члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, эта договоренность не будет означать, что противник отведет свои войска с временно оккупированных территорий или средства поражения, которые могут ударять по Украине.

Отмена военного положения: когда это может произойти

"Прекращение огня не означает отмену военного положения. Отмена военного положения возможна тогда, когда исчезнут угрозы, которые предусмотрены законом о правовом режиме военного положения. А сам факт временного прекращения точно не устраняет те угрозы, которые послужили во введении правового режима военного положения", — сказал Федор Вениславский.

Он отметил, что сроки возможной отмены военного положения зависят от ряда обстоятельств, а именно от отвода российских войск, гарантий безопасности и результатов международных переговоров.

"Учитывая психическое состояние Путина, я думаю, мы можем ожидать любого развития событий. Поэтому без гарантий того, что это приведет к долговременному миру, я не думаю, что военное положение может быть отменено", — сообщил депутат.

В разговоре с Фокусом Вениславский отметил, что согласно закону Украины "О правовом режиме военного положения", этот режим вводится не только в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, но и в случае опасности государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, независимости.

"Можно будет говорить об отмене правового режима военного положения или о непродлении его только после того, как эти угрозы исчезнут. А когда они могут исчезнуть? Когда мы получим те гарантии, которые не позволят, сделают невозможным любые нападения со стороны России на территорию Украины", — сказал Федор Вениславский.

Он отметил, что сам факт прекращения огня не может быть основанием для отмены военного положения. Вместо этого должен быть комплексно решен вопрос, обеспечения безопасности и неповторения того, что было 24 февраля 2022 года.

Адвокат, партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец рассказал Фокусу, что сейчас есть основания для действия военного положения. Статья 64 Конституции Украины предусматривает перечень прав и свобод граждан, которые могут быть ограничены во время действия военного положения.

"Если военного положения нет, то и этих ограничений нет. Конечно, Верховная Рада может в турборежиме принять какой-то другой закон и запретить гражданам чем-то пользоваться, свободно выражать свои мысли, выезжать за границу", — сказал Ростислав Кравец.

Когда в Украине разрешат демобилизацию и выезд мужчин за границу?

Вениславский отметил, что разрешение на выезд за границу и демобилизация будут разрешены после отмены военного положения. Однако при условии, если не будет введен никакой другой правовой режим.

"Свобода передвижения и свободное передвижение за пределы страны связаны исключительно с продолжением или непродлением правового режима военного положения", — пояснил народный депутат.

По его словам, вопросом демобилизации будет заниматься президент Украины. Он будет определять решение о демобилизации и вносить его на утверждение Верховной Раде. Депутат сообщил, что существует много процедурных моментов, которые требуют слаженной деятельности СНБО, президента, ВР.

"Как минимум должно быть действительно подписано какое-то мирное соглашение, которое будет соответствовать международному праву, интересам Украины и Конституции. Потому что любое мирное соглашение мы же не можем, как народные депутаты, ратифицировать, если оно будет противоречить Конституции Украины. Конституцию мы изменить не можем. Здесь очень много неопределенных моментов, которые не позволяют четко и однозначно сказать, когда, что произойдет", — подытожил Федор Вениславский.

В свою очередь Кравец отметил, что в Украине нет ни одного закона, который бы запрещал гражданам выезд за границу. Зато, по его словам, действия ГПСУ являются "превышением власти и служебного положения".

Адвокату сложно сказать, когда завершится процесс мобилизации, он проводится на время военного положения. Однако, для демобилизации достаточно одного дня, убежден Кравец.

"Со срочной службы за месяц всех уволили. Что нельзя уволить всех военнослужащих, которые не заключали контракты и не хотят продолжать служить за один день? Я думаю, братья, мужья, жены сами приедут и их заберут, даже не надо ждать автобусов", — добавил он.

Напомним, 10 февраля спикер ГУР Андрей Юсов сообщил, что военное положение, которое продлено до 9 мая, не будет отменено через три месяца, несмотря на заявления некоторых нардепов. Он отметил, что ждать завершения войны в Украине пока не стоит, однако необходимо над этим работать.

18 февраля в СМИ рассказали, западные политики не хотят, чтобы Украина соглашалась на прекращение огня, пока не будет мирного соглашения.