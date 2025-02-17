Прекращение огня в Украине не означает отмену военного положения, — Вениславский (видео)

Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки говорит, что сроки возможной отмены военного положения зависят от ряда обстоятельств.

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В случае, если Украина и Россия достигнут договоренности о прекращении огня, это все равно не будет означать отмену военного положения. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, который также является членом комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Федор Вениславский об отмене военного положения

"Прекращение огня не означает отмену военного положения. Отмена военного положения возможно тогда, когда исчезнут угрозы, которые предусмотрены законом о правовом режиме военного положения. А сам факт временного прекращения, точно не устраняет те угрозы, которые послужили во введении правового режима военного положения. Это же не означает, что Россия отвела свои войска с временно оккупированных территорий или свои средства поражения, которые могут наносить удары по Украине", — заявил Вениславский.

Народный депутат считает, что сроки возможной отмены военного положения зависят от ряда обстоятельств, в частности отвода российских войск, гарантий безопасности и результатов международных переговоров.

Также он отметил, что сейчас ситуация непредсказуема.

"Учитывая психическое состояние Путина, я думаю, мы можем ожидать любого развития событий. Поэтому без гарантий того, что это приведет к долговременному миру, я не думаю, что военное положение может быть отменено", — говорит Вениславский.

Напомним, Кит Келлог, спецпредставитель президента США Дональда Трампа в Украине, заявил журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 17 февраля, что никто не будет навязывать мирное соглашение Украине. Кэллог заявил, что решение остается за президентом Украины Владимиром Зеленским и народом Украины.