Припинення вогню в Україні не означає скасування воєнного стану, — Веніславський (відео)

Член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки каже, що строки можливого скасування воєнного стану залежать від низки обставин.

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В разі, якщо Україна та Росія досягнуть домовленості щодо припинення вогню, це все одно не означатиме скасування воєнного стану. По це в ефірі "Радіо Свобода" заявив депутат Верховної ради від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, який також є членом комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Федір Веніславський про скасування воєнного стану

"Припинення вогню не означає скасування воєнного стану. Скасування воєнного стану можливо тоді, коли зникнуть загрози, які передбачені законом про правовий режим воєнного стану. А сам факт тимчасового припинення точно не усуває ті загрози, які послугували у введенні правового режиму воєнного стану. Це ж не означає, що Росія відвела свої війська з тимчасово окупованих територій чи свої засоби ураження, які можуть завдавати ударів по Україні", — заявив Веніславський.

Народний депутат вважає, що строки можливого скасування воєнного стану залежать від низки обставин, зокрема відведення російських військ, гарантій безпеки та результатів міжнародних перемовин.

Також він зауважив, що нині ситуація непередбачувана.

"З огляду на психічний стан Путіна, я думаю, ми можемо очікувати будь-якого розвитку подій. Тому без гарантій того, що це матиме наслідком довготривалий мир, я не думаю, що воєнний стан може бути скасований", — каже Веніславський.

Нагадаємо, Кіт Келлог, спецпредставник президента США Дональда Трампа в Україні, заявив журналістам у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 17 лютого, що ніхто не буде нав'язувати мирну угоду Україні. Келлог заявив, що рішення залишається за президентом України Володимиром Зеленським та народом України.