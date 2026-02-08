"Рабства в Украине нет": Зеленский рассказал, кто имеет право выезжать из страны
Украинцам, которые еще не достигли 25-летнего возраста или уже отпраздновали свое 60-летие, разрешено покинуть пределы страны, отметил президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что те, кто хочет уехать, могут свободно это сделать.
Рабства в Украине нет. Об этом во время общения со студентами и преподавателями "Киевского авиационного института" заявил Владимир Зеленский.
Он отметил, что люди, которые хотят уехать из Украины, если они не мобилизационного возраста, то имеют на это полное право.Важно
"Те, кто хотят, они могут ехать", — подчеркнул Владимир Зеленский, сделав акцент на людях, которые наоборот, возвращаются домой или остаются здесь.
Он отметил, что люди, которые любят свою страну, возвращаются в Украину, чтобы защищать ее.
"Если они возраста такого, что надо защищать государство, они защищают свое государство. И самое главное, что они защищают нормальное государство, в котором они хотят жить", — подчеркнул президент.
Напомним, Фокус писал, что во время общения в ГНП ГУ КАИ Владимир Зеленский рассказал, что Украина начинает экспорт отечественных оборонных технологий. В частности, в феврале начнется производство дронов в Германии, а в Великобритании производственные линии уже работают. Глава государства подчеркнул, что в 2026 году в Европе уже будет десять экспортных центров.
После войны Украина все равно будет поощрять военнослужащих, которые останутся на контракте, высокими зарплатами. Но в этом вопросе Киеву понадобится финансовая помощь Европы, заявил президент Владимир Зеленский.