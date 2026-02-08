"Рабства в Украине нет": Зеленский рассказал, кто имеет право выезжать из страны

Украинцам, которые еще не достигли 25-летнего возраста или уже отпраздновали свое 60-летие, разрешено покинуть пределы страны, отметил президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что те, кто хочет уехать, могут свободно это сделать.

Рабства в Украине нет. Об этом во время общения со студентами и преподавателями "Киевского авиационного института" заявил Владимир Зеленский.

Он отметил, что люди, которые хотят уехать из Украины, если они не мобилизационного возраста, то имеют на это полное право.

Важно

Демобилизация и разрешение на выезд: когда в Украине отменят военное положение и что позволят гражданам

"Те, кто хотят, они могут ехать", — подчеркнул Владимир Зеленский, сделав акцент на людях, которые наоборот, возвращаются домой или остаются здесь.

Он отметил, что люди, которые любят свою страну, возвращаются в Украину, чтобы защищать ее.

"Если они возраста такого, что надо защищать государство, они защищают свое государство. И самое главное, что они защищают нормальное государство, в котором они хотят жить", — подчеркнул президент.

Відео дня

Напомним, Фокус писал, что во время общения в ГНП ГУ КАИ Владимир Зеленский рассказал, что Украина начинает экспорт отечественных оборонных технологий. В частности, в феврале начнется производство дронов в Германии, а в Великобритании производственные линии уже работают. Глава государства подчеркнул, что в 2026 году в Европе уже будет десять экспортных центров.

После войны Украина все равно будет поощрять военнослужащих, которые останутся на контракте, высокими зарплатами. Но в этом вопросе Киеву понадобится финансовая помощь Европы, заявил президент Владимир Зеленский.