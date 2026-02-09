"Они не могут жить в кайфе": Зеленский объяснил, зачем Украина бьет по российской энергетике

Украина не должна выбирать бить по военной цели или по объекту российской энергетики, ведь диктатор Владимир Путин продает энергоресурсы и вкладывает эти деньги в убийства украинцев.

Именно поэтому украинские военные атакуют энергетику страны-агрессора, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института.

"Мы не должны выбирать, бьем по военной цели или по энергетике. Он продает эту энергетику. Он продает нефть. Так это энергетика или это военная цель? Честно — то же самое. Он продает нефть, берет деньги, вкладывает в оружие. Этим оружием убивает украинцев", — сказал Зеленский.

Он пояснил, что таким образом у украинцев есть два пути:

производить собственное оружие и наносить удары по оружию РФ;

или же уничтожать источники наращивания и происхождения денег России.

"Источник — это у них энергетика. Вот что происходит. Здесь нельзя сравнивать или военная цель. Все это для нас — законные цели номер один... номер два. И кто до нас мог такое сделать с "русскими"? Никто", — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что россияне не могут "жить в кайфе" в то время, когда украинцы мерзнут вследствие их ударов по энергетике.

"Они не могут жить со светом, в кайфе, в покое, когда мы живем, мерзнем и, честно говоря, только теряем. Они получают ответ", — подчеркнул Зеленский.

