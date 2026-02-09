ВСУ поразили склад БпЛА в Ростовской области: ликвидировано около 6 тысяч FPV-дронов, — Генштаб

Силы обороны Украины нанесли серию точечных ударов по военным целям российской армии и нанесли ощутимые потери ее "наступательному потенциалу". В результате поражений уничтожен пункт управления, склад боеприпасов и подтверждена ликвидация масштабного склада беспилотников, где, по предварительным оценкам, находилось около 6 тысяч FPV-дронов.

Как говорится в заметке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, удары стали частью системной работы по снижению боевых возможностей российских войск и были направлены по объектам, которые играли ключевую роль в обеспечении и управлении подразделениями противника. В частности, огневое поражение осуществлялось как на временно оккупированных территориях Украины, так и в глубине территории Российской Федерации.

Так, в ночь на 9 февраля в районе города Суджа Курской области РФ украинские подразделения поразили пункт управления одного из подразделений воздушно-десантных войск. По оценке военных, вывод из строя этого объекта существенно усложнил координацию действий противника на соответствующем направлении.

Параллельно на временно оккупированной территории Херсонской области, вблизи населенного пункта Новоалексеевка, наши военные нанесли удар по складу боеприпасов россиян. Вследствие поражения этого объекта, запас боеприпасов, которые враг использовал для поддержки боевых действий врага, существенно уменьшился.

Наибольшие потери, по данным Генерального штаба, противник понес в результате предыдущих ударов по складу беспилотных летательных аппаратов в районе Ростова-на-Дону. Сейчас подтверждено уничтожение трех контейнеров с FPV-дронами и комплектующими. По предварительным подсчетам, было ликвидировано около 6 тысяч таких беспилотников, еще несколько контейнеров получили повреждения.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что данные о потерях противника и масштабах нанесенного ущерба продолжают уточняться. В то же время в Министерстве обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировали.

Напомним, что 4 февраля стало известно о взрывах на объектах энергетической инфраструктуры Брянской области РФ. Позже OSINT-специалисты пояснили, что под ударом оказалась подстанция "Новобрянская" 750кВ неподалеку от населенного пункта Клинцы Брянской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что украинские военные атакуют энергетику России, поскольку диктатор Владимир Путин продает энергоресурсы и вкладывает эти деньги в убийства гражданских.