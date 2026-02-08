Ключевая магистраль: OSINT-специалисты подтвердили поражение подстанции в Брянской области (фото)

4 февраля в сети сообщили о ряде взрывов на объектах энергетической инфраструктуры Брянской области РФ. Впоследствии информацию проверили OSINT-специалисты, которым удалось выявить ряд интересных подробностей.

Оказалось, что под ударом оказалась подстанция "Новобрянская" 750кВ неподалеку от населенного пункта Клинцы Брянской области. Об этом сообщает OsintTechnical в своем X.

Позже еще один специалист по OSINT под ником Blinzka взял стоп-кадр и провел сравнение местности. Оказалось, что эта локация соответствует местности вблизи города Клинцы, где и расположена упомянутая подстанция.

OSINT-специалист подтвердил удар по крупной подстанции в Брянской области Фото: twitter

"Точка наблюдения — село Выгоничи, Брянская область, Россия. Координаты локации — 53.10608, 34.06038. Ракета поражает подстанцию "Новобрянская", — говорится в заметке.

Из открытых источников известно, что эта подстанция является одним из ключевых узлов поставки электроэнергии в области. Проект Exilenova+ указывает, что поражение по такому объекту бьет по стабильности электроснабжения региона.

"Систематические атаки по этой подстанции повлекут дестабилизацию магистральной энергосети региона, перегрузки смежных ПС (подстанций) и рост масштабных и длительных отключений электроэнергии", — добавляют осинтеры.

Ранее Фокус рассказывал о жалобах россиян на ракетный удар по Брянской области. В Брянске произошел блэкаут из-за атаки ракет "Нептун".

Впоследствии стало известно, что в Тверской области дроны поразили крупный химзавод. Редкинский опытный химический завод производит специальные химические компоненты, в частности для авиационной и оборонной промышленности, а продукцию россияне применяли в частности в военных целях.