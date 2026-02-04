РФ пожаловалась на попадание ракеты "Нептун": принесла блэкаут в Брянск (фото)

В Брянске произошел блэкаут из-за атаки ракет "Нептун". Ракеты якобы были сбиты средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации, но все же произошло повреждение подстанции. На видео с места событий — почерневший город, в котором исчезло электроснабжение в ночь на 4 февраля, так же как в Белгороде.

Утром 4 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз объяснил в Telegram-канале, что отключение областного центра произошло якобы из-за массированного налета украинских ракет "Нептун", а также из-за ударов РСЗО HIMARS и реактивных дронов. При этом Минобороны РФ заверило, что сбило все воздушные цели.

Сообщение Богомаза появилось около 9 часов 4 февраля. Чиновник сообщил, что из-за налета ракет и дронов ВСУ произошли инциденты в селе Глинищево (в 17 км от Брянска) и в Бежицком районе Брянска. По его словам, есть определенные повреждения в домах и есть раненые. При этом Богомаз не сказал о блэкауте, который произошел в населенном пункте в 130 км от Украины.

Відео дня

Тем временем в мониторинговом канале Exilnova+ сообщили о чрезвычайной ситуации в Брянске. На кадрах с места событий — панорама города без света. Публикация появилась в 1:38 4 февраля и указано, что событие произошло в Брянске, через два часа после блэкаута в Белгороде.

Ракета Нептун — последствия возможного удара по Брянску 4 февраля Фото: Скриншот

Минобороны РФ не информировало прилет ракеты "Нептун" по Брянску. Зато российское командование написало, что в ночь на 4 февраля якобы сбило 24 украинских БпЛА, 11 из которых летели на Брянск, а восемь — на Белгород. В серии предыдущих сообщений упоминали об ударах "Нептунов". В частности, в январе в Telegram-канале ведомства можно насчитать восемь упоминаний о РК: речь шла суммарно о 25 ракетах. В феврале таких заявлений еще не было.

Генштаб ВСУ не подтверждал применение РК "Нептун" по военным целям в России.

Ракета Нептун — детали

Отметим, Фокус писал о ракетном комплексе "Нептун" и о характеристиках ракет, созданных украинскими инженерами. OSINT-аналитик с ником HI Sutton насчитал три основных модификации, которые появлялись на оружейных выставках. Среди них — базовая версия Р-360, которая летит на расстояние до 280 км, Р-360М с дальностью 500 км, Р-360Л ("Длинный Нептун") с дальностью 1000 км.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2025 года сообщил об удачном боевом применении ракеты "Нептун", которая поразила цель на расстоянии около 1 тыс. км. В декабре глава государства рассказал об эффективности применения крылатых ракет "Фламинго" и о том, что попадание "Нептунов" стало "очень хорошим".

Напоминаем, 25 января жители Белгородской области пожаловались на массированный удар ракетами HIMARS. В декабре 2025 года авиаэксперт проанализировал возможность массированного налета БпЛА Украины на Москву и проблемы с масштабированием изготовления ракет "Нептун".