Какая меткость "Фламинго" и "Нептунов" и какое количество ракет сбила российская ПВО, — Зеленский

Вооруженные силы Украины провели первые пуски крылатых ракет "Фламинго", часть из которых сбили российские средства противовоздушной обороны, но все же есть попадания по цели, сообщил президент Владимир Зеленский. Эффективность работы ПВО РФ — 75%, впрочем, украинские разработчики улучшают средства поражения. Какие главные вопросы следует решить для усиления ракет и как работают, кроме "Фламинго", ракеты "Нептун" и "Рута"?

Ракета "Фламинго" попала в цель на территории Российской Федерации, привело слова Зеленского агентство "Укринформ". Украина запустила пять ракет, из них четыре — сбила ПВО РФ, но одна — попала, добавил глава государства. По его словам, разработчики продолжают работать над возможностями крылатой ракеты проходить противовоздушную оборону противника. Зеленский не сообщил, по какой именно цели ударили "Фламинго", где и на каком расстоянии она расположена и когда состоялась атака.

Во время встречи с журналистами озвучивались также данные о других средствах поражения. Среди прочего, речь шла о ракетах "Нептун", которые стали еще лучше.

"Процент [точности] "Фламинго" сейчас улучшился. Попадание "Нептунов" было хорошим, стало очень хорошим", — сказал президент.

Зеленский также заявил, что на фронте хорошо работает ракета-дрон "Рута", которую изготавливают совместно с западными партнерами, но количество — мало. Глава государства озвучил, какие есть основные проблемы с украинскими средствами поражения, — они касаются финансирования и двигателей.

"И вопросы в основном технические. Относительно двигателей. Деньги, двигатели — вот что нужно", — привело медиа слова Зеленского, но не ясно, каких именно крылатых ракет касался комментарий.

"Фламинго" и "Нептун" — детали

Отметим, Фокус писал о случаях применения ракет "Фламинго" и "Нептун" осенью 2025 года.

12 ноября Генштаб ВСУ сообщил об атаке "Фламинго", а также дронов "Лютый" и "Брас", по стратегическим объектам РФ. Атаковали нефтебазы, казармы ВС РФ, РЛС и др. На видео, опубликованном украинским командованием, — четыре пуска крылатых ракет, которые стартовали посреди поля.

Тем временем 14 ноября Зеленский опубликовал кадры пуска ракеты "Длинный Нептун". Глава государства не сообщил, по какой именно цели ударило средство поражения, но оно, вероятно, находилось на российской территории.

В ночь, когда Украина запустила "Нептун", в РФ загорелся нефтяной терминал в Новороссийске и установка противовоздушной обороны в Краснодарском крае, расположенные на расстоянии 600-700 км. OSINTеры установили, что возможно попадание в точку с координатами 44.6639673,37.7818429 — это военная часть, в которой дислоцируется ЗРК С-300/С-400.

Напоминаем, 24 декабря президент Зеленский встретился с медиа и рассказал о деталях мирного плана из 20 пунктов и о других вопросах, касающихся российско-украинской войны. В декабре стало известно о возможной готовности ОТРК "Сапсан" — ракетной установки для запуска баллистических ракет по РФ.