Яка влучність "Фламінго" та "Нептунів" і яку кількість ракет збила російська ППО, — Зеленський

Збройні сили України провели перші пуски крилатих ракет "Фламінго", частину з яких збили російські засоби протиповітряної оборони, але все ж є влучання по цілі, повідомив президент Володимир Зеленський. Ефективність роботи ППО РФ — 75%, втім, українські розробники покращують засоби ураження. Які головні питання слід розв'язати для посилення ракет та як працюють, окрім "Фламінго", ракети "Нептун" та "Рута"?

Ракета "Фламінго" влучила в ціль на території Російської Федерації, навело слова Зеленського агентство "Укрінформ". Україна запустила п'ять ракет, з них чотири — збила ППО РФ, але одна — влучила, додав глава держави. З його слів, розробники далі працюють над можливостями крилатої ракети проходити протиповітряну оборону противника. Зеленський не повідомив, по якій саме цілі вдарили "Фламінго", де та на якій відстані вона розташована та коли відбулась атака.

Під час зустрічі з журналістами озвучувались також дані про інші засоби ураження. Серед іншого, ішлося про ракети "Нептун", які стали ще кращими.

"Відсоток [влучності] "Фламінго" зараз покращився. Попадання "Нептунів" було хорошим, стало дуже хорошим", — сказав президент.

Зеленський також заявив, що на фронті гарно працює ракета-дрон "Рута", яку виготовляють спільно із західними партнерами, але кількість — замала. Глава держави озвучив, які є основні проблеми з українськими засобами ураження, — вони стосуються фінансування та двигунів.

"І питання здебільшого технічні. Щодо двигунів. Гроші, двигуни — ось що потрібно", — навело медіа слова Зеленського, але не ясно, яких саме крилатих ракет стосувався коментар.

"Фламінго" та "Нептун" — деталі

Зазначимо, Фокус писав про випадки застосування ракет "Фламінго" та "Нептун" восени 2025 року.

12 листопада Генштаб ЗСУ повідомив про атаку "Фламінго", а також дронів "Лютий" та "Брас", по стратегічних об'єктах РФ. Атакували нафтобази, казарми ЗС РФ, РЛС та ін. На відео, опублікованому українським командуванням, — чотири пуски крилатих ракет, які стартували посеред поля.

Тим часом 14 листопада Зеленський опублікував кадри пуску ракети "Довгий Нептун". Глава держави не повідомив, по якій саме цілі вдарив засіб ураження, але він, ймовірно, перебував на російській території.

В ніч, коли Україна запустила "Нептун", у РФ загорівся нафтовий термінал у Новоросійську та установка протиповітряної оборони у Краснодарському краї, розташовані на відстані 600-700 км. OSINTери встановили, що можливе влучання у точку з координатами 44.6639673,37.7818429 — це військова частина, у якій дислокується ЗРК С-300/С-400.

Нагадуємо, 24 грудня президент Зеленський зустрівся з медіа та розповів про деталі мирного плану з 20 пунктів та про інші питання, дотичні до російсько-української війни. В грудні стало відом про можливу готовність ОТРК "Сапсан" — ракетної установки для запуску балістичних ракет по РФ.