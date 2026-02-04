РФ поскаржилась на влучання ракети "Нептун": принесла блекаут у Брянськ (фото)

У Брянську стався блекаут через атаку ракет "Нептун". Ракети начебто були збиті засобами протиповітряної оборони Збройних сил Російської Федерації, але все ж сталось пошкодження підстанції. На відео з місця подій — почорніле місто, у якому зникло електропостачання в ніч на 4 лютого, так само як у Бєлгороді.

Зранку 4 лютого губернатор Брянської області Олександр Богомаз пояснив у Telegram-каналі, що відключення обласного центру сталось начебто через масований наліт українських ракет "Нептун", а також через удари РСЗВ HIMARS та реактивні дрони. При цьому міноборони РФ запевнило, що збило усі повітряні цілі.

Допис Богомаза з'явився близько 9 год 4 лютого. Посадовець повідомив, що через наліт ракет та дронів ЗСУ стались інциденти у селі Глиніщево (за 17 км від Брянська) та у Бежицькому районі Брянська. З його слів, є певні пошкодження у будинках та є поранені. При цьому Богомаз не сказав про блекаут, який стався у населеному пункті за 130 км від України.

Відео дня

Тим часом у моніторинговому каналі Exilnova+ повідомили про надзвичайну ситуацію у Брянську. На кадрах з місця подій — панорама міста без світла. Публікація з'явилась о 1:38 4 лютого і вказано, що подія відбулась у Брянську, через дві години після блекауту у Бєлгороді.

Ракета Нептун - наслідки можливого удару по Брянську 4 лютого Фото: Скриншот

Міноборони РФ не інформувало приліт ракети "Нептун" по Брянську. Натомість російське командування написало, що в ніч на 4 лютого начебто збило 24 українських БпЛА, 11 з яких летіли на Брянськ, а вісім — на Бєлгород. У серії попередніх дописів згадували про удари "Нептунів". Зокрема, у січні у Telegram-каналі відомства можна нарахувати вісім згадок про РК: ішлося сумарно про 25 ракет. У лютому таких заяв ще не було.

Генштаб ЗСУ не підтверджував застосування РК "Нептун" по військових цілях у Росії.

Ракета Нептун — деталі

Зазначимо, Фокус писав про ракетний комплекс "Нептун" та про характеристики ракет, створених українськими інженерами. OSINT-аналітик з ніком HI Sutton нарахував три основних модифікації, які з'являлись на збройних виставках. Серед них — базова версія Р-360, яка летить на відстань до 280 км, Р-360М з дальністю 500 км, Р-360Л ("Довгий Нептун") з дальністю 1000 км.

Тим часом президент України Володимир Зеленський у листопаді 2025 року повідомив про вдале бойове застосування ракети "Нептун", яка уразила ціль на відстані близько 1 тис. км. У грудні глава держави розповів про ефективність застосування крилатих ракет "Фламінго" і про те, що влучання "Нептунів" стало "дуже хорошим".

Нагадуємо, 25 січня жителі Бєлгородської області поскаржились на масований удар ракетами HIMARS. У грудні 2025 року авіаексперт проаналізував можливість масованого нальоту БпЛА України на Москву та проблеми з масштабування виготовлення ракет "Нептун".