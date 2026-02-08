Ключова магістраль: OSINT-фахівці підтвердили ураження підстанції у Брянській області (фото)

4 лютого в мережі повідомили про низку вибухів на об'єктах енергетичної інфраструктури Брянської області РФ. Згодом інформацію перевірили OSINT-фахівці, яким вдалося виявити низку цікавих подробиць.

Виявилося, що під ударом опинилася підстанція "Новобрянская" 750кВ неподалік від населеного пункту Клінци Брянської області. Про це повідомляє OsintTechnical у своєму X.

Пізніше ще один спеціаліст з OSINT під ніком Blinzka взяв стоп-кадр і провів порівняння місцевості. Виявилося, що ця локація відповідає місцевості поблизу міста Клінци, де і розташована згадана підстанція.

OSINT-фахівець підтвердив удар по великій підстанції у Брянській області Фото: twitter

"Точка спостереження — село Вигоничі, Брянська область, Росія. Координати локації — 53.10608, 34.06038. Ракета вражає підстанцію "Новобрянская", — йдеться в дописі.

З відкритих джерел відомо, що ця підстанція є одним з ключових вузлів постачання електроенергії в області. Проєкт Exilenova+ вказує, що ураження по такому об'єкту б’є по стабільності електропостачання регіону.

Відео дня

"Систематичні атаки по цій підстанції спричинять дестабілізацію магістральної енергомережі регіону, перевантаження суміжних ПС(підстанцій) та зростання масштабних і тривалих відключень електроенергії", — додають осінтери.

Раніше Фокус розповідав про скарги росіян на ракетний удар по Брянській області. У Брянську стався блекаут через атаку ракет "Нептун".

Згодом стало відомо, що в Тверській області дрони уразили великий хімзавод. Рєдкинський дослідний хімічний завод виготовляє спеціальні хімічні компоненти, зокрема для авіаційної та оборонної промисловості, а продукцію росіяни застосовували зокрема у військових цілях.