У Тверській області РФ дрони уразили великий хімзавод: на місці масштабна пожежа (відео)

У ніч на 7 лютого безпілотники атакували Тверську область Росії, де після серії вибухів здійнялася масштабна пожежа на місцевому хімічному заводі.

Атака відбулася на підприємство хімічної промисловості у населеному пункті Рєдкино Тверської області. Про це повідомили моніторингові канали.

За інформацією російських Telegram-каналів, вибухи були чутно у Конановському районі області. Загалом очевидці нарахували понад 10 вибухів. Перед цим у небі чули гул моторів та бачили яскраві спалахи.

Згодом у напрямку населеного пункту, де розташований хімзавод, виїхала велика кількість пожежних машин, зазначили росіяни.

Місцева влада атаку на регіон підтвердила. Губернатор Тверської області Віталій Корольов заявив, що внаслідок збиття дронів здійнялася пожежа на підприємстві, інформації про постраждалих та інші наслідки не надходило.

Відео дня

Як розповідають OSINT-аналітики, Рєдкинський дослідний хімічний завод — велике підприємство хімічної промисловості РФ. Завод виготовляє спеціальні хімічні компоненти, зокрема для авіаційної та оборонної промисловості (добавки до палива, технічні хімікати, спецреактиви тощо). Цю продукцію росіяни застосовували зокрема у військових цілях.

Підприємство перебуває під санкціями Великобританії, США та інших країн. Раніше завод вже перебував під атаками дронів.

Нагадаємо, у ніч на 6 лютого ракети HIMARS атакували російський Бєлгород, після чого у росіян зникло світло і тепло.

5 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що ракети "Фламінго" атакували полігон "Капустин Яр", звідки росіяни здійснюють пуски ракет "Орешник".