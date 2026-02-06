У Бєлгороді після серії вибухів частково зникло світло і тепло: росіяни скаржаться на удари HIMARS (відео)

Пізно ввечері 5 лютого у російському Бєлгороді пролунала серія потужних вибухів. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Після вибухів у деяких районах міста зникло електропостачання та тепло. Моніторингові канали повідомляють, що під ударом у Бєлгороді могла опинитися місцева ТЕЦ.

Російські пабліки стверджують, що місто нібито було атаковано американськими ракетами HIMARS. Загалом прогриміло щонайменше 5-6 гучних вибухів: очевидці розповідають про яскраві спалахи у небі та стовп диму, що здійнявся після ударів в одному з районів Бєлгорода.

За інформацією Telegram-каналу "Пепел", окрім тепла і світла, у місцевих виникли перебої з телебаченням. Подекуди телемовлення взагалі перестало працювати.

Телебачення у Бєлгороді після ракетної атаки почало працювати з перебоями

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив атаку на місто.

"Є серйозні ушкодження. Виїхав на місце. Через 35 хвилин збираємо нараду", — заявив посадовець.

Місцевий водоканал повідомив, що після атаки у Бєлгороді виникли відключення електроенергії на кількох об'єктах водоканалу, зокрема у Борисівському окрузі.

"Бєлгороденерго" натомість заявило, що у селі Стрілецьке, поруч з яким розташована електропідстанція "Фрунзенська" і в центрі Бєлгорода, куди було спрямовано удар, "фіксуються численні пошкодження на електрообладнанні". Там не можуть спрогнозувати, коли у домівки мешканців повернеться світло.

"Пепел" | мешканцям Бєлгорода не можуть спрогнозувати, коли відновиться світло

Інші наслідки атаки на Бєлгород встановлюються. Офіційних підтверджень ударів HIMARS по місту не надходило.

Нагадаємо, 4 лютого російські ЗМІ писали про блекаут у Бєлгороді після атаки на місто: Фокус з'ясовував, де ще у росіян почалися проблеми зі світлом та теплом.

Також 4 лютого росіяни скаржилися на влучання ракети "Нептун", яка принесла блекаут у Брянськ.