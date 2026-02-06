В Белгороде после серии взрывов частично пропал свет и тепло: россияне жалуются на удары HIMARS (видео)

Поздно вечером 5 февраля в российском Белгороде прогремела серия мощных взрывов. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

После взрывов в некоторых районах города исчезло электроснабжение и тепло. Мониторинговые каналы сообщают, что под ударом в Белгороде могла оказаться местная ТЭЦ.

Российские паблики утверждают, что город якобы был атакован американскими ракетами HIMARS. Всего прогремело не менее 5-6 громких взрывов: очевидцы рассказывают о ярких вспышках в небе и столбе дыма, который поднялся после ударов в одном из районов Белгорода.

По информации Telegram-канала "Пепел", кроме тепла и света, у местных возникли перебои с телевидением. Кое-где телевещание вообще перестало работать.

Телевидение в Белгороде после ракетной атаки начало работать с перебоями

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил атаку на город.

Відео дня

"Есть серьезные повреждения. Выехал на место. Через 35 минут собираем совещание", — заявил чиновник.

Местный водоканал сообщил, что после атаки в Белгороде возникли отключения электроэнергии на нескольких объектах водоканала, в частности в Борисовском округе.

"Белгородэнерго" вместо этого заявило, что в селе Стрелковое, рядом с которым расположена электроподстанция "Фрунзенская" и в центре Белгорода, куда был направлен удар, "фиксируются многочисленные повреждения на электрооборудовании". Там не могут спрогнозировать, когда в дома жителей вернется свет.

"Пепел" | жителям Белгорода не могут спрогнозировать, когда восстановится свет

Другие последствия атаки на Белгород устанавливаются. Официальных подтверждений ударов HIMARS по городу не поступало.

Напомним, 4 февраля российские СМИ писали о блэкауте в Белгороде после атаки на город: Фокус выяснял, где еще у россиян начались проблемы со светом и теплом.

Также 4 февраля россияне жаловались на попадание ракеты "Нептун", которая принесла блэкаут в Брянск.