Блэкаут в Белгороде: где еще в России начались проблемы с отоплением и электричеством

РосСМИ довольно скрытно сообщают о проблемах с отоплением и электричеством. Но информация о том, что в Белгородской области блэкаут – все-таки просочилась. Отмечается, что это произошло после ракетных ударов. Но пункты обогрева разворачивать не будет.

Блэкаут в Белгородской области наступил после ракетного удара по двум ключевым электроподстанциям в районе Белгорода. Где еще в России нет света и отопления и что тому стало причиной, выяснял Фокус.

Блэкаут в Белгороде – что известно

Telegram-канал "Пепел Белгород" сообщает, что под обстрел 3 февраля попали подстанции "Фрунзенская" в районе села Драгунское Белгородского округа и подстанция "Белгород" в районе улицы Сторожевая в Белгороде.

После удара как минимум в девяти муниципалитетах Белгородской области частично или полностью пропал свет, также прекратилась подача света и воды. Температура в этом российском регионе опустилась до -22 градусов, квартиры стремительно остывают.

Также сообщается, что в Белгородской области ситуация неоднородна: где-то есть электричество, но нет воды и отопления, где-то нет только отопления. Где-то пропал интернет.

В "Россетях" обещали восстановить подачу электроэнергии в Белгородской области к 1:30 4 февраля. Но этого не произошло. В городе закрылись торговые центры, а на заправках выстроились очереди из желающих купить бензин и дизель для генераторов.

Интересна реакция губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он сразу заявил, что разворачивать пункты обогрева в области и городе не будут, хотя признал, что был "ракетный удар" по объекту инфраструктуры. Какому именно – он не сообщил. Также заявил, что восстановление поврежденных объектов инфраструктуры идет, но на какой он стадии, сообщаться не будет, потому что "противник мониторит ситуацию и может нанести очередной удар, который может привести к еще большим последствиям".

Также Гладков сообщил, что видит "скопления на АЗС" и успокоил, что топлива в области достаточно, так что желающие могут "отъехать в пригород" для того, чтобы купить дизтопливо или бензин для своих генераторов и "не создавать большой очереди".

Блэкауты в России – где еще нет света и прочих благ цивилизации

Сообщалось об атаке на энергообъекты в Брянской области. В частности об этом писал Telegram-канал "Exilenova+". Местный губернатор Александр Богомаз загадочно сообщил, что в области "сохраняются высокие риски техногенных пожаров, отключения теплоснабжения и обморожения", но не сообщал об авариях на энергообъектах.

Но стоит отметить, что официальные российские ресурсы сообщают подобные новости только в крайних случаях, стараясь замалчивать масштабы разрушений.

При этом Богомаз заявил, что в ночь на 4 февраля область была атакована системами реактивного залпового огня "Хаймарс", реактивными БпЛА самолетного типа и управляемыми ракетами большой дальности "Нептун". Но российское ПВО якобы все сбило.

При этом продолжаются блэкауты в Мурманске, но не из-за обстрелов, а из-за того, что рухнули деревянные опоры электропередач, причем еще в середине декабря. Именно здесь находится авиабаза "Оленья", откуда вылетают бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95МС, активно используемые для авиаударов по Украине. Новости о блэкауте в этом регионе сообщают крайне скупо, но ясно, что проблема сохраняется, и без электричества периодически остаются разные населенные пункты в регионе. В том числе и сам Мурманск и Североморск, где расположена главная военно-морская база Северного флота России.

Блэкаут в Мурманске начался еще в середине января и продолжается до сих пор Фото: Соцсети

Также журналисты ВВС подсчитали, что с начала 2026 года в РФ произошло как минимум 206 коммунальных аварий только за первую неделю нового года. И с того момента количество проблем стало только увеличиваться, в том числе и из-за сильных морозов и обильных снегопадов.

Напомним, Фокус писал о том, что в Белгороде возможен полный блэкаут. Инсайдер в энергетической отрасли Белгородской области рассказал, что проблемы с электроснабжением начались еще в 2025 году, поскольку до декабря воздушными атаками были выбиты мощности обеих расположенных в городе ТЭЦ.

А после ночного обстрела 9 января в Белгородской области без света и тепла остались полмиллиона россиян, и еще почти 200 тысяч — без водоснабжения и водоотведения. Губернатор Вячеслав Гладков заявлял об атаках на инженерную инфраструктуру.