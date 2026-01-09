Блэкаут в Белгородской области: после обстрела без света и тепла остались полмиллиона россиян

После ночного обстрела в Белгородской области пропал свет у 556 тысяч россиян, примерно у такого же количества нет отопления. Также почти 200 тысяч жителей области остались без водоснабжения и водоотведения.

О последствиях атаки на Белгород по состоянию на 6 утра 9 января сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, удар был направлен на инженерную инфраструктуру.

Он отметил, что отопление после ночного обстрела исчезло в 1 920 многоквартирных домах. Аварийные бригады работают на местах, идет подключение резервных мощностей.

Ракетная опасность в Белгороде и области была объявлена в 23:02. Губернатор в 23:24 сообщил о ракетном ударе по Белгороду и серьезных повреждениях на объектов инфраструктуры. Зв его словам, пострадавших предварительно нет. Отбой ракетной опасности местные власти объявили в 23:55.

О том, что в части Белгорода пропал свет, местные жители сообщали около 23:09. Также на аварийные отключения электроэнергии жаловались жители Ракитянского и Белгородского округов. В сети писали, что во время ракетной опасности местные застревали в лифтах.

Губернатор Орловской области Андрей Кличков ночью 9 января также сообщал о повреждении объектов инфраструктуры в результате обстрела, вскоре после объявления ракетной опасности в регионе.

"Осуществляется перезапуск систем водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов города. В Советском районе ожидается падение уровня теплоносителя в течение нескольких часов", — рассказал российский губернатор.

Украинская сторона на момент публикации новости не комментировала ночную атаку на РФ.

Атаки на Белгород: предварительные блэкауты

Отключения света в Белгородской области фиксируются не впервые: 28 сентября 2025 года в Белгороде "прилетело" по ТЭС, что повлекло перебои с электро- и водоснабжением.

После атаки ракет по ТЭЦ "Луч" 11 октября губернатор Вячеслав Гладков заявлял об отключении света в Белгороде, однако не называл причину.

10 декабря в Белгороде и Воронеже прогремели взрывы, после чего в городах произошли временные блэкауты.

В ночь на 15 декабря Гладков заявлял, что по Белгороду ударили ракетами и повредили инженерную инфраструктуру. В сети писали, что город частично остался без света.