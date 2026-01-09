Блекаут у Бєлгородській області: після обстрілу без світла й тепла лишилися пів мільйона росіян

Після нічного обстрілу у Бєлгородській області зникло світло у 556 тисяч росіян, приблизно у такої самої кількості немає опалення. Також майже 200 тисяч жителів області залишилися без водопостачання та водовідведення.

Про наслідки атаки на Бєлгород станом на 6 ранку 9 січня повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. За його словами, удари були спрямовані на інженерну інфраструктуру.

Він зазначив, що опалення після нічного обстрілу зникло у 1 920 багатоквартирних будинках. Аварійні бригади працюють на місцях, іде підключення резервних потужностей.

Ракетну небезпеку в Бєлгороді та області було оголошено о 23:02. Губернатор о 23:24 повідомив про ракетний удар по Бєлгороду та серйозні пошкодження на об'єктів інфраструктури. Зв його словами, постраждалих попередньо немає. Відбій ракетної небезпеки місцева влада оголосила о 23:55.

Відео дня

Про те, що в частині Бєлгорода пропало світло, місцеві мешканці повідомляли близько 23:09. Також на аварійні відключення електроенергії скаржилися жителі Ракитянського та Бєлгородського округів. В мережі писали, що під час ракетної небезпеки місцеві застрягали в ліфтах.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков вночі 9 січня також повідомляв про пошкодження об'єктів інфраструктури внаслідок обстрілу, невдовзі після оголошення ракетної небезпеки в регіоні.

"Здійснюється перезапуск систем водо- та теплопостачання Заводського, Північного та Залізничного районів міста. У Радянському районі очікується падіння рівня теплоносія протягом кількох годин", — розповів російський губернатор.

Українська сторона на момент публікації новин не коментувала нічну атаку на РФ.

Атаки на Бєлгород: попередні блекаути

Відключення світла у Бєлгородській області фіксуються не вперше: 28 вересня 2025 року у Бєлгороді "прилетіло" по ТЕС, що спричинило перебої з електро- та водопостачанням.

Після атаки ракет по ТЕЦ "Луч" 11 жовтня губернатор В'ячеслав Гладков заявляв про відключення світла у Бєлгороді, проте не називав причину.

10 грудня у Бєлгороді та Воронежі пролунали вибухи, після чого в містах сталися тимчасові блекаути.

У ніч на 15 грудня Гладков заявляв, що по Бєлгороду вдарили ракетами і пошкодили інженерну інфраструктуру. В мережі писали, що місто частково залишилося без світла.