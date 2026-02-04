Блекаут у Бєлгороді: де ще в Росії почалися проблеми з опаленням і електрикою

РосЗМІ досить приховано повідомляють про проблеми з опаленням і електрикою. Але інформація про те, що в Бєлгородській області блекаут — все-таки просочилася. Зазначається, що це сталося після ракетних ударів. Але пункти обігріву розгортати не будуть.

Блекаут у Бєлгородській області настав після ракетного удару по двох ключових електропідстанціях у районі Бєлгорода. Де ще в Росії немає світла й опалення і що тому стало причиною, з'ясовував Фокус.

Блекаут у Бєлгороді — що відомо

Telegram-канал "Попіл Бєлгород" повідомляє, що під обстріл 3 лютого потрапили підстанції "Фрунзенська" в районі села Драгунське Бєлгородського округу і підстанція "Бєлгород" у районі вулиці Сторожова в Бєлгороді.

Після удару щонайменше в дев'яти муніципалітетах Бєлгородської області частково або повністю зникло світло, також припинилося подавання світла і води. Температура в цьому російському регіоні опустилася до -22 градусів, квартири стрімко остигають.

Також повідомляється, що в Бєлгородській області ситуація неоднорідна: десь є електрика, але немає води й опалення, десь немає тільки опалення. Десь зник інтернет.

У "Россетях" обіцяли відновити подачу електроенергії в Бєлгородській області до 1:30 4 лютого. Але цього не сталося. У місті закрилися торгові центри, а на заправках вишикувалися черги з охочих купити бензин і дизель для генераторів.

Цікава реакція губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова. Він одразу заявив, що розгортати пункти обігріву в області та місті не будуть, хоча визнав, що був "ракетний удар" по об'єкту інфраструктури. Якому саме — він не повідомив. Також заявив, що відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури триває, але на якій воно стадії, повідомлятися не буде, бо "противник моніторить ситуацію і може завдати чергового удару, який може призвести до ще більших наслідків".

Також Гладков повідомив, що бачить "скупчення на АЗС" і заспокоїв, що пального в області достатньо, тож охочі можуть "від'їхати в передмістя" для того, щоб купити дизпаливо або бензин для своїх генераторів і "не створювати великої черги".

Блекаути в Росії — де ще немає світла та інших благ цивілізації

Повідомлялося про атаку на енергооб'єкти в Брянській області. Зокрема про це писав Telegram-канал "Exilenova+". Місцевий губернатор Олександр Богомаз загадково повідомив, що в області "зберігаються високі ризики техногенних пожеж, відключення теплопостачання та обмороження", але не повідомляв про аварії на енергооб'єктах.

Але варто зазначити, що офіційні російські ресурси повідомляють подібні новини тільки в крайніх випадках, намагаючись замовчувати масштаби руйнувань.

При цьому Богомаз заявив, що в ніч на 4 лютого область атакували системами реактивного залпового вогню "Гаймарс", реактивними БпЛА літакового типу і керованими ракетами великої дальності "Нептун". Але російське ППО нібито все збило.

При цьому тривають блекаути в Мурманську, але не через обстріли, а через те, що впали дерев'яні опори електропередач, причому ще в середині грудня. Саме тут розташована авіабаза "Оленяча", звідки вилітають бомбардувальники Ту-22М3 і Ту-95МС, які активно використовуються для авіаударів по Україні. Новини про блекаут у цьому регіоні повідомляють вкрай скупо, але ясно, що проблема зберігається, і без електрики періодично залишаються різні населені пункти в регіоні. Зокрема й сам Мурманськ і Сєвєроморськ, де розташована головна військово-морська база Північного флоту Росії.

Блекаут у Мурманську почався ще в середині січня і триває досі Фото: Соцсети

Також журналісти ВВС підрахували, що з початку 2026 року в РФ сталося щонайменше 206 комунальних аварій тільки за перший тиждень нового року. І відтоді кількість проблем почала тільки збільшуватися, зокрема й через сильні морози та рясні снігопади.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що в Бєлгороді можливий повний блекаут. Інсайдер в енергетичній галузі Бєлгородської області розповів, що проблеми з електропостачанням почалися ще 2025 року, оскільки до грудня повітряними атаками були вибиті потужності обох розташованих у місті ТЕЦ.

А після нічного обстрілу 9 січня в Бєлгородській області без світла і тепла залишилися півмільйона росіян, і ще майже 200 тисяч — без водопостачання та водовідведення. Губернатор В'ячеслав Гладков заявляв про атаки на інженерну інфраструктуру.