Достаточно "вынести" одну точку: энергетики раскрыли уязвимость энергосистемы Белгорода

На восточной окраине Белгорода есть подстанция на 330 киловольт, которая распределяет электроэнергию с магистральных линий. По словам источника журналистов из энергетической отрасли, удар по этому объекту может обесточить город.

О рисках блэкаута в Белгороде пишет российское независимое издание "Верстка". Собеседник медиа в энергетической отрасли Белгородской области рассказал, что проблемы с электроснабжением начались еще в 2025 году, поскольку до декабря воздушными атаками были выбиты мощности обеих расположенных в городе ТЭЦ.

"В результате внутри города электричество почти не вырабатывается, если сравнивать с масштабами потребления. Оно приходит из Курска и Воронежа. И в этой ситуации резко возросла ценность магистральных линий электропередач и связанных с ними распределительных подстанций. Все снабжение Белгорода электричеством держится на 5-6 подстанциях", — пояснил инсайдер.

По словам журналистов, доступная в российской отраслевой базе данных EnergyBase схема показывает, что в Белгороде и его окрестностях есть два крупных объекта для генерации электроэнергии: ТЭЦ "Луч" и ТЭЦ "Белгородская", и оба они подверглись обстрелам.

Также электроэнергия поступает в город по магистральным линиям электропередач (ЛЭП) из соседних Курской и Воронежской областей — там находятся атомные электростанции. Шесть высоковольтных линий идет из Курской области и пять — из Воронежской. Они также являются уязвимым местом энергосистемы региона. Журналисты напомнили, что во время падения пяти опор магистральной ЛЭП в Мурманской области без света, горячей воды и отопления остались десятки тысяч жителей Мурманска и главной базы Северного флота РФ, Североморска. На стабилизацию ситуации россиянам понадобилось 3 суток.

Электричество распределяется с магистральных линий внутри Белгорода и на окраине с помощью трансформаторных подстанций, которые преобразуют энергию в необходимое для бытовых потребителей напряжение. Главная подстанция на 330 киловольт находится на восточной окраине областного центра.

"Вынести одну эту точку, и питание в Белгороде отключается", — сказал журналистам неназванный сотрудник одной из крупных электроэнергетических организаций, работающих в регионе.

Сотрудник центрального аппарата "Росатома" в свою очередь сказал изданию, что электроэнергия с Курской и Нововоронежской АЭС идет в Белгород "без перебоев", а проблемы со светом возникают из-за повреждения части сетей и подстанций.

"То есть банально электричеству не по чему идти", — пояснил инсайдер.

Блэкауты в Белгороде: детали

Вечером 24 января Белгород оказался без света после того, как местные жители в соцсетях пожаловались на "самый массированный обстрел". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил массированную атаку и сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры. Мониторы писали об ударе ракетами HIMARS, однако официального подтверждения этой информации не было.

После ночного обстрела 9 января в Белгородской области без света и тепла остались полмиллиона россиян, и еще почти 200 тысяч — без водоснабжения и водоотведения. Губернатор Вячеслав Гладков заявлял об атаках на инженерную инфраструктуру.

21 января издание Astra писало, что местные власти советуют жителям Белгорода собирать "тревожный чемоданчик" и готовиться к блэкаутам.