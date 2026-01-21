Жителям Белгорода советуют собирать "тревожный чемоданчик" и готовиться к блэкаутам (фото)

Только сегодня на Белгород российские военные уронили очередную авиабомбу, которую до сих пор не обезвредили. Также этот российский регион постоянно отключают от света и отопления, о чем в российских новостях обычно не сообщают. К чему в этот раз призывают готовиться жителей Белгорода — неизвестно.

Власти российского Белгорода начали развешивать листовки с информацией о том, что должно быть в "тревожном чемоданчике". Ранее в школах Белгорода на фоне возможного блэкаута власти провели учения по отработке действий при ЧС, включая интерактивную игру "Собери тревожный чемоданчик". Об этом стало известно после одного из совещаний местного правительства, сообщает издание Astra.

Жителям Белгорода рекомендуют собирать "тревожные чемоданчики"

Объявления заметили в подъездах города, пишут местные телеграм-каналы. Власти рекомендуют жителям Белгородской области: сделать запас питьевой и технической воды, купить повербанк, консервы, свечи и спички, а также газовую походную плиту и несколько газовых баллонов.

Відео дня

Кроме этого собрать вещи первой необходимости, снять наличные деньги и сделать запас бензина на тот случай, если им придется эвакуироваться в пункты временного размещения (ПВР).

Ранее местные паблики сообщали о том, что в школах Белгорода отсутствует отопление, а из-за блэкаутов закрываются пункты выдачи товаров. Местные жители также просили об открытии пунктов обогрева.

В Белгороде открывают пункты обогрева

Кроме этого на Белгород регулярно роняют бомбы российские военные. Последний такой инцидент произошел 21 января. Авиабомба упала во дворе, жителей окрестных многоэтажек эвакуировали.

В Белгороде эвакуировали жителей из-за российской бомбы

Напомним, это будет не первый блэкаут в Белгородской области. Так, после ночного обстрела 9 января пропал свет у 556 тысяч россиян, примерно у такого же количества не было отопления. Также почти 200 тысяч жителей области остались без водоснабжения и водоотведения.

А в ночь на 15 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что по Белгороду ударили ракетами и повредили инженерную инфраструктуру. В сети писали, что город частично остался без света.