Жителям Бєлгорода радять збирати "тривожну валізку" і готуватися до блекаутів (фото)

Лише сьогодні на Бєлгород російські військові впустили чергову авіабомбу, яку досі не знешкодили. Також цей російський регіон постійно відключають від світла та опалення, про що в російських новинах зазвичай не повідомляють. До чого цього разу закликають готуватися жителів Бєлгорода — невідомо.

Влада російського Бєлгорода почала розвішувати листівки з інформацією про те, що має бути в "тривожній валізці". Раніше у школах Бєлгорода на тлі можливого блекауту влада провела навчання з відпрацювання дій під час НС, включно з інтерактивною грою "Збери тривожну валізку". Про це стало відомо після однієї з нарад місцевого уряду, повідомляє видання Astra.

Жителям Бєлгорода рекомендують збирати "тривожні валізки"

Оголошення помітили в під'їздах міста, пишуть місцеві телеграм-канали. Влада рекомендує жителям Бєлгородської області: зробити запас питної та технічної води, купити повербанк, консерви, свічки і сірники, а також газову похідну плиту і кілька газових балонів.

Крім цього зібрати речі першої необхідності, зняти готівку і зробити запас бензину на той випадок, якщо їм доведеться евакуюватися в пункти тимчасового розміщення (ПТР).

Раніше місцеві пабліки повідомляли про те, що у школах Бєлгорода відсутнє опалення, а через блекаути зачиняються пункти видачі товарів. Місцеві жителі також просили про відкриття пунктів обігріву.

У Бєлгороді відкривають пункти обігріву

Окрім цього на Бєлгород регулярно кидають бомби російські військові. Останній такий інцидент стався 21 січня. Авіабомба впала у дворі, жителів навколишніх багатоповерхівок евакуювали.

У Бєлгороді евакуювали жителів через російську бомбу

Нагадаємо, це буде не перший блекаут у Бєлгородській області. Так, після нічного обстрілу 9 січня зникло світло у 556 тисяч росіян, приблизно у такої ж кількості не було опалення. Також майже 200 тисяч жителів області залишилися без водопостачання та водовідведення.

А в ніч на 15 грудня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявляв, що по Бєлгороду вдарили ракетами і пошкодили інженерну інфраструктуру. У мережі писали, що місто частково залишилося без світла.