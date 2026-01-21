Жителям Бєлгорода радять збирати "тривожну валізку" і готуватися до блекаутів (фото)
Лише сьогодні на Бєлгород російські військові впустили чергову авіабомбу, яку досі не знешкодили. Також цей російський регіон постійно відключають від світла та опалення, про що в російських новинах зазвичай не повідомляють. До чого цього разу закликають готуватися жителів Бєлгорода — невідомо.
Влада російського Бєлгорода почала розвішувати листівки з інформацією про те, що має бути в "тривожній валізці". Раніше у школах Бєлгорода на тлі можливого блекауту влада провела навчання з відпрацювання дій під час НС, включно з інтерактивною грою "Збери тривожну валізку". Про це стало відомо після однієї з нарад місцевого уряду, повідомляє видання Astra.
Оголошення помітили в під'їздах міста, пишуть місцеві телеграм-канали. Влада рекомендує жителям Бєлгородської області: зробити запас питної та технічної води, купити повербанк, консерви, свічки і сірники, а також газову похідну плиту і кілька газових балонів.
Крім цього зібрати речі першої необхідності, зняти готівку і зробити запас бензину на той випадок, якщо їм доведеться евакуюватися в пункти тимчасового розміщення (ПТР).
Раніше місцеві пабліки повідомляли про те, що у школах Бєлгорода відсутнє опалення, а через блекаути зачиняються пункти видачі товарів. Місцеві жителі також просили про відкриття пунктів обігріву.
Окрім цього на Бєлгород регулярно кидають бомби російські військові. Останній такий інцидент стався 21 січня. Авіабомба впала у дворі, жителів навколишніх багатоповерхівок евакуювали.
Нагадаємо, це буде не перший блекаут у Бєлгородській області. Так, після нічного обстрілу 9 січня зникло світло у 556 тисяч росіян, приблизно у такої ж кількості не було опалення. Також майже 200 тисяч жителів області залишилися без водопостачання та водовідведення.
А в ніч на 15 грудня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявляв, що по Бєлгороду вдарили ракетами і пошкодили інженерну інфраструктуру. У мережі писали, що місто частково залишилося без світла.