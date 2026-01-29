Достатньо "винести" одну точку: енергетики розкрили вразливість енергосистеми Бєлгорода

На східній околиці Бєлгорода є підстанція на 330 кіловольтів, яка розподіляє електроенергію з магістральних ліній. За словами джерела журналістів з енергетичної галузі, удар по цьому об'єкту може знеструмити місто.

Про ризики блекауту в Бєлгороді пише російське незалежне видання "Верстка". Співрозмовник медіа в енергетичній галузі Білгородської області розповів, що проблеми з електропостачанням почалися ще у 2025 році, оскільки до грудня повітряними атаками було вибито потужності обох розташованих у місті ТЕЦ.

"У результаті всередині міста електрика майже не виробляється, якщо порівнювати з масштабами споживання. Воно приходить із Курська та Воронежа. І в цій ситуації різко зросла цінність магістральних ліній електропередач та пов'язаних з ними розподільчих підстанцій. Все постачання Білгорода електрикою тримається на 5–6 підстанціях", — пояснив інсайдер.

За словами журналістів, доступна в російській галузевій базі даних EnergyBase схема показує, що в Бєлгороді та на його околицях є два великі об'єкти для генерації електроенергії: ТЕЦ "Промінь" і ТЕЦ "Білгородська", і обидва вони зазнали обстрілів.

Також електроенергія надходить у місто магістральними лініями електропередач (ЛЕП) із сусідніх Курської та Воронезької областей — там знаходяться атомні електростанції. Шість високовольтних ліній іде з Курської області та п'ять — із Воронезької. Вони також є вразливим місцем енергосистеми регіону. Журналісти нагадали, що під час падіння п'яти опор магістральної ЛЕП у Мурманській області без світла, гарячої води та опалення лишилися десятки тисяч жителів Мурманська та головної бази Північного флоту РФ, Північноморська. На стабілізацію ситуації росіянам знадобилося 3 доби.

Електрика розподіляється з магістральних ліній всередині Бєлгорода та на околиці за допомогою трансформаторних підстанцій, які перетворюють енергію в необхідну для побутових споживачів напругу. Головна підстанція на 330 кіловольтів знаходиться на східній околиці обласного центру.

"Винести одну цю точку, і живлення у Білгороді відключається", — сказав журналістам неназваний співробітник однієї з великих електроенергетичних організацій, що працюють у регіоні.

Співробітник центрального апарату "Росатому" своєю чергою сказав виданню, що електроенергія з Курської та Нововоронезької АЕС іде до Бєлгорода "без перебоїв", а проблеми зі світлом виникають через пошкодження частини мереж і підстанцій.

"Тобто банально електриці немає по чому йти", — пояснив інсайдер.

Блекаути у Бєлгороді: деталі

Ввечері 24 січня Бєлгород опинився без світла після того, як місцеві жителі в соцмережах поскаржилися на "наймасованіший обстріл". Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив масовану атаку та повідомив про пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури. Монітори писали про удар ракетами HIMARS, проте офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Після нічного обстрілу 9 січня у Бєлгородській області без світла й тепла лишилися пів мільйона росіян, і ще майже 200 тисяч — без водопостачання та водовідведення. Губернатор В'ячеслав Гладков заявляв про атаки на інженерну інфраструктуру.

21 січня видання Astra писало, що місцева влада радить жителям Бєлгорода збирати "тривожну валізку" і готуватися до блекаутів.