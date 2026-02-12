Атака на НПЗ в Ухті стала рекордною для українських БПЛА: як далеко пролетіли дрони, — джерела

Українські військові завдали удару по Ухтинському нафтопереробному заводі, який розташований у Республіці Комі. Ця атака стала рекордною для українських БПЛА.

Атаку здійснили спецпризначенці Служби безпеки України. Про це повідомили джерела Фокусу в силових структурах.

Ухтинський НПЗ розташований за 1750 кілометрів від українського кордону. Настільки далека атака стала рекордною для українських безпілотників.

Атака на Ухтинський НПЗ — які наслідки удару

За даними джерел, українські дрони уразили атмосферно-вакуумну трубчасту установку та установку вісбрекінгу на НПЗ. Відомо, що на території заводу зафіксували пожежу та сильне задимлення.

У Росії підтвердили, що після атаки українських безпілотників на НПЗ в Ухті виникла пожежа, передає "РИА Новости". Водночас про наслідки наразі росіяни не повідомляли.

Атака на НПЗ в Ухті — що відомо

Раніше стало відомо, що 12 лютого на нафтопереробному заводі компанії "Лукойл" в Ухті у Республіці Комі Російської Федерації спалахнула пожежа, а у небі здійнявся стовп чорного диму.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили, що підрозділи Служби безпеки України та інших складових Сил оборони нашої держави уразили Ухтинський нафтопереробний завод.

Там пояснили, що основна мета установки вісбрекінгу — знизити в'язкість сировини для отримання товарного мазуту та додаткових легких фракцій (бензин, газойль).

"Підприємство, що входить до структури ПАТ "Лукойл", здійснює переробку нафти з річним обсягом близько 4,2 млн тонн. Основними продуктами є автомобільний та прямогонний бензини, дизельне пальне, мазут, вакуумний газойль. Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії", — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого відбулись ще два удари у РФ. Безпілотники України атакували арсенал ГРАУ у Волгоградській області: на відео з місця подій було чути вибухи через детонацію снарядів. Крім того, було чутно вибухи на оборонному заводі "Прогрес" у Мічурінську Тамбовської області.

Нагадуємо, 11 лютого стало відомо про 11 атаку дронів на НПЗ РФ у Волгоградській області: у мережі показали наслідки удару.