"Альфа" СБУ уничтожила 15 самолетов РФ в 2025 году: каковы итоги новой тактики атак на аэродромы (видео)

Специальное подразделение "Альфа" Службы безопасности Украины нанесло ущерб авиации Российской Федерации на 1 млрд долл. в течение 2025 года. Ведомство опубликовало видео с подборкой ударов дронов по военным самолетам, которые уничтожались прямо на земле, без шанса подняться в воздух. Какую тактику воплотила в жизнь СБУ для уничтожения самолетов противника без использования западных зенитных ракет и другого дорогостоящего оружия?

28 января на ресурсах СБУ появилось видео серии спецопераций по уничтожению авиации Российской Федерации. Ведомство сообщило, что удалось взорвать 15 самолетов на пяти аэродромах. Все удары выполнили украинскими ударными дронами. Кроме самолетов, под удар попали склады боеприпасов и горючего, добавила СБУ.

Операции СБУ — кадры ударов подразделения "Альфа" по авиации ВС РФ в 2025 году

Пресс-служба опубликовала итоги работы подразделения "Альфа" в 2025 году. Россияне потеряли 15 самолетов:

истребители, бомбардировщики, перехватчики Су-30СМ ($40-50 млн), Су-34 ($40 млн), Су-27 ($30-40 млн), Су-24 ($10-30 млн), МиГ-31 ($20-30 млн) — суммарно 11 ед;

вертолеты Ми-28 ($10 млн), Ми-26 ($20-25 млн), Ми-8 ($10-15) — 8 ед;

военно-транспортный самолет Ан-26 ($10-20 млн) — 1 ед.

