"Альфа" СБУ знищила 15 літаків РФ у 2025 році: які підсумки нової тактики атак на аеродроми (відео)

Спеціальний підрозділ "Альфа" Служби безпеки України завдав шкоди авіації Російської Федерації на 1 млрд дол. протягом 2025 року. Відомство опублікувало відео з підбіркою ударів дронів по військових літаках, які нищили прямо на землі, не давши шансу піднятись у повітря. Яку тактику втілила у життя СБУ задля знищення літаків противника без використання західних зенітних ракет та іншої дороговартісної зброї?

28 січня на ресурсах СБУ з'явилось відео серії спецоперацій зі знищення авіації Російської Федерації. Відомство повідомило, що вдалось підірвати 15 літаків на п'яти аеродромах. Усі удари виконали українськими ударними дронами. Крім літаків, під удар потрапили склади боєприпасів та пального, додала СБУ.

Операції СБУ - кадри ударів підрозділу "Альфа" по авіації ЗС РФ у 2025 році

Пресслужба опублікувала підсумки роботи підрозділу "Альфа" у 2025 році. Росіяни втратили 15 літаків:

винищувачі, бомбардувальники, перехоплювачі Су-30СМ ($40-50 млн), Су-34 ($40 млн), Су-27 ($30-40 млн), Су-24 ($10-30 млн), МіГ-31 ($20-30 млн) — сумарно 11 одиниць;

вертольоти Мі-28 ($10 млн), Мі-26 ($20-25 млн), Мі-8 ($10-15) — 8 од.;

військово-транспортний літак Ан-26 ($10-20) — 1 од.

Новина доповнюється…