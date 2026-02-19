Дроны "Альфа" СБУ ударили по нефтебазе "Великолукская": пробили антидронные сетки за 500 км, — СМИ

Спецподразделение "Альфа" Службы безопасности Украины атаковало нефтебазу "Великолукская" в Псковской области Российской Федерации, сообщили источники медиа. Атаку провели с помощью дронов, которые пролетели 500-600 км над европейской частью России.

На месте ударов дронов СБУ зафиксировали минимум четыре взрыва, заявили анонимные собеседники медиа "Новости.Live". Начался масштабный пожар и жителей окрестных домов срочно эвакуировали. При этом попаданию не помешали антидронные сетки над резервуарами: их пробили и ударили по стратегическому объекту РФ.

"Великолукская нефтебаза принадлежит компании ООО "Псковнефтепродукт". Там хранят дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты", — уточнили в СБУ.

СБУ и РФ — детали

Великие Луки, до которых добрались дроны СБУ, — это город Псковской области РФ, расположенный в 530 км от Украины (по прямой). Беспилотники, которые добрались до нефтебазы возле этого населенного пункта, пролетели незамеченными мимо средств ПВО в трех-четырех областях — Брянской, Смоленской, Псковской и, возможно, Тверской. Ко всему, они могли задеть противовоздушную оборону Беларуси, поскольку путь по прямой пролегал почти вплотную к границе.

СБУ и РФ — какое расстояние до нефтебазы "Великолукская" под Псковом Фото: Google Maps

