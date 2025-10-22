Победят боевые роботы: чем закончится современная война и что делать Украине

Не претендую на истину в последней инстанции, это сугубо мое видение. Широкими штрихами — следующие этапы технологической войны. Условное разделение.

Просто для понимания общей картины и тенденций.

Первый этап — дроны управляются людьми. Непосредственно на поле боя. Преимущественно для корректировки огня арты и разведки. Первые попытки ударных операций — сбросы, камикадзе.

Радиосвязь, оптоволокно, точечные попытки донаведения. Развитие различных типов РЭБ и РЭР. Точечное применение под конкретные задачи, дроны выполняют преимущественно вспомогательную функцию.

Второй этап — дроны управляются людьми. Расстояние до поля боя постоянно увеличивается, но все еще в пределах десятков километров. Радиосвязь, оптоволокно, LTE, старлинки, mesh сети, etc. Вырабатываются тактики борьбы дронов с другими роботизированным платформами.

Первые успешные и массовые попытки донаведения. Первые попытки управления на расстоянии в сотни километров. Массовое подавление дронов средствами РЭБ и механического поражения: сеткометами, дробовиками, интерсепторами, etc. Развитие РЛС под зенитные дроны.

Дроны составляют все большую конкуренцию артиллерии, танкам и другим средствам поражения. Процент поражений, приходящийся непосредственно на ударные дроны, стремительно растет.

Третий этап — дроны все еще управляются непосредственно людьми, в режиме реального времени. Но люди находятся на расстоянии в сотни километров от дронов. Люди непосредственно возле ЛБС почти не управляют дронами. Дроны на стартовые позиции доставляют споттеры (хомяки) и другие люди. Смесь систем связи с обязательными резервными каналами. Донаведение постепенно становится нормой.

Первые успешные кейсы автономности на разных этапах. Быстрое развитие различных типов интерсепторов. Несистемное, точечное применение электромагнитного и лазерного оружия в борьбе с дронами. Поражение дронами составляет 90%+ от общего числа всей уничтоженной техники и живой силы противника.

Четвертый этап — дроны стартово управляются людьми, на безопасном расстоянии. Воздушные дроны на стартовые позиции доставляются преимущественно наземными, водными и другими воздушными дронами. На стартовых позициях группировка дронов управляется людьми, но финальную часть миссии дроны выполняют полностью автономно. Включены почти все характеристики предыдущих этапов.

Пятый этап — полностью автономная работа группировок дронов различных типов, классов и с различным функционалом. Взаимодействие воздушных, наземных и водных платформ в рамках общих систем автономного управления полем боя. Полем боя дронов может становиться любая точка на карте, глубоко в тылу, за пределами традиционного понимания фронта.

Автономное уничтожение одними дронами других становится одним из наиболее эффективных способов бороться с роботизированным вторжением в наземный, водный и воздушный домены войны. Теряются четкие границы поля боя, атака может произойти в любой момент, мгновенно активируются "спящие" беспилотные системы практически на любой точке карты.

Автономные роботизированные системы становятся основой нападения и обороны для каждой из сторон.

Все эти этапы, включая пятый, будут миксоваться и в какой-то момент времени применяться одновременно. Характеристики различных этапов тоже будут миксоваться.

Победит та сторона, которая сможет быстрее нарастить систему масштабного производства и применения автономных роботизированных платформ. Другая сторона вынуждена будет сдаться, потому что противостоять армии автономных роботов без собственной армии автономных роботов будет невозможно.

В случае, если технологический щит и меч будут развиваться с примерно одинаковой скоростью — может образоваться определенный технологический баланс сил, что приведет к патовой ситуации и создаст предпосылки к возможному перемирию.

Краткий итог — все усилия нужно вкладывать в развитие собственной армии автономных роботов. То, что сможет автономно уничтожать в небе, на воде и на земле все, что движется к нам со стороны России. Пусть это будут легионы биороботов или робособак, автономных воздушных или водных роев.

Вкладываться в технологии безопасности, в собственные легионы роботов.

Это единственная гарантия безопасности, это база. А "бьютифул Томагавкс" — просто приятная вишня на наш автономный роботорт.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

