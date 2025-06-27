Такой героизм нам не нужен: как заставить руководителей обороны отвечать жизнью за свои ошибки

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Героизм — это преимущественно следствие чьих-то ошибок. Просто ошибки совершают одни люди, а героизмом, собой, закрывают другие.

Во время войны на ключевые должности в обороне должны заходить те, кто за свои решения готовы отвечать собственной жизнью. Собственной, а не тысячами других жизней.

Пример:

Если пехота вынуждена лопатами зарываться в землю под обстрелами — значит, кто-то вовремя в тылу не построил рубежи обороны. Потому что то, что сейчас передний край — еще недавно глубокий тыл. Который можно было подготовить, обустроить заблаговременно.

Возможные действия: выяснить, кто именно провалил подготовку.

Обычно это 3-4 должностных лица, на разных этапах. Снять звание, уволить с должностей и отправить не в тюрьму, потому что это ничего не даст. Отправить на тот же участок копать вручную, вместе с пехотой, под охотой FPV врага.

Да, эти 3-4, скорее всего, пойдут в одну сторону. Но для сотен других, ответственных за оборонку, это будет очень четкий сигнал.

А это значит, что в одну сторону потом не пойдут десятки тысяч. Простых пехотинцев.

Технологическая милитаризация и военная демократия. Иначе никак.

Или мы изменимся, или погибнем.

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