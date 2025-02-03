Четвертый год — на одном героизме. Почему Украина не выживет без программы реабилитации военных

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Нам нужен широкий план реабилитации военных.

Зайдите в поезд, условно, Краматорск — Киев, большинство пассажиров — это военные.

Они уезжают фактически с боевых действий. Посмотрите им в глаза. Сразу все почувствуете без объяснений.

Реабилитация — это не только когда есть физические повреждения и человека учат пользоваться протезом. Здесь все более-менее понятно и есть конкретные технологии.

Реабилитация — это полноценное, и в первую очередь, восстановление именно ментального состояния. Где ты свою душу и свое внутреннее состояние собираешь по частям.

В том же поезде обязательно проводник позовет врача. Потому что один из военных потеряет сознание. Нагрузка бешеная на последние капли здоровья.

Большинство ранений — это контузии (акубаротоавмы). Человек внешне может быть здоров, руки-ноги есть, но мозг так потрясли, что нарушили все внутри. Дали бешеное давление на сосуды и серое вещество и "перемешали файлы в голове".

А возможно, сделали это много раз.

После, как правило, ничего не восстановили. Дали три дня, прокапали — и вперед, снова под мины.

Часто военные в начале сами не осознают уровня и последствий своих травм, особенно, когда адреналин зашкаливает.

А после, как следствие, — панические атаки, депрессии, злость — потом либо суицид, либо неадекватное поведение.

Человека не восстановили ментально — и все.

Все это я знаю не из рассказов. О своих слабостях в армии как раз никто не говорит.

Я знаю, потому что сам пережил контузию. Только одну — но мне хватило, чтобы больше года ощущать ее последствия.

А если их 5 или 10? Я знаю и такие случаи. А если ты в пехоте, даже отдохнуть возможности нет.

Часто ребята спокойно жалуются, что из-за многочисленных контузий, например, не могут вспомнить вчерашнюю половину дня...

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...мы едем на героизме четвертый год. Хоть тех, кто с первых дней полномасштабки в пехоте, все меньше и меньше.

Четвертый год — не так страшно.

Страшно — неизвестность, сколько лет еще...

Просто жить надеждами. Или слушать красивые речи — уже мало.

Нам нужны конкретные программы и их реализация. Да, на ходу.

Нам нужно научиться делать все одновременно. И воевать, и лечиться.

И отдыхать, и защищать позиции.

Мы должны включать лучшую сторону украинцев — адаптивность.

Поэтому уже нужно разрабатывать и реализовывать широкую программу реабилитации. Думаю, в этом вопросе протянута рука почти всего мира.

Есть и средства, и готовность. Нужно только наше внимание и решимость.

Те же самые отели в Буковеле точно могут в каждый отель бесплатно принять по части военных от своего оборота.

Уверен, правительства разных стран мира от Японии до США готовы взять на реабилитацию наших военных. Повторяю, речь здесь не только о тяжело раненых, а фактически — о большинстве, которое воевало на передовых позициях.

Все это не должно ограничиться горячей линией или заявлением правительства "о важности здоровья военного".

Нужны — глубокий план и реальные действия.

Каждый день я вижу, как меняются ребята вокруг.

Как может ухудшаться их состояние. Даже и тех, кто в подразделении летает на дронах. И тех, кто под КАБами может сидеть в штабах. Кто-кто, а все они точно достойны того, чтобы хотя бы иметь возможность — восстановить свои силы и здоровье.

Это прям обязанность как Украины, так и всего мира.

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