Четвертый год — на одном героизме. Почему Украина не выживет без программы реабилитации военных
Четвертый год Украина выезжает на героизме своих бойцов, испытывающих чудовищную нагрузку на фронте, напоминает военнослужащий Егор Фирсов. Если Украина не научится восстанавливать их физически и ментально, то со временем получит огромную проблему, которую не сможет решить.
Нам нужен широкий план реабилитации военных.
Зайдите в поезд, условно, Краматорск — Киев, большинство пассажиров — это военные.
Они уезжают фактически с боевых действий. Посмотрите им в глаза. Сразу все почувствуете без объяснений.
Реабилитация — это не только когда есть физические повреждения и человека учат пользоваться протезом. Здесь все более-менее понятно и есть конкретные технологии.
Реабилитация — это полноценное, и в первую очередь, восстановление именно ментального состояния. Где ты свою душу и свое внутреннее состояние собираешь по частям.
В том же поезде обязательно проводник позовет врача. Потому что один из военных потеряет сознание. Нагрузка бешеная на последние капли здоровья.
Большинство ранений — это контузии (акубаротоавмы). Человек внешне может быть здоров, руки-ноги есть, но мозг так потрясли, что нарушили все внутри. Дали бешеное давление на сосуды и серое вещество и "перемешали файлы в голове".
А возможно, сделали это много раз.
После, как правило, ничего не восстановили. Дали три дня, прокапали — и вперед, снова под мины.
Часто военные в начале сами не осознают уровня и последствий своих травм, особенно, когда адреналин зашкаливает.
А после, как следствие, — панические атаки, депрессии, злость — потом либо суицид, либо неадекватное поведение.
Человека не восстановили ментально — и все.
Все это я знаю не из рассказов. О своих слабостях в армии как раз никто не говорит.
Я знаю, потому что сам пережил контузию. Только одну — но мне хватило, чтобы больше года ощущать ее последствия.
А если их 5 или 10? Я знаю и такие случаи. А если ты в пехоте, даже отдохнуть возможности нет.
Часто ребята спокойно жалуются, что из-за многочисленных контузий, например, не могут вспомнить вчерашнюю половину дня...Важно
...мы едем на героизме четвертый год. Хоть тех, кто с первых дней полномасштабки в пехоте, все меньше и меньше.
Четвертый год — не так страшно.
Страшно — неизвестность, сколько лет еще...
Просто жить надеждами. Или слушать красивые речи — уже мало.
Нам нужны конкретные программы и их реализация. Да, на ходу.
Нам нужно научиться делать все одновременно. И воевать, и лечиться.
И отдыхать, и защищать позиции.
Мы должны включать лучшую сторону украинцев — адаптивность.
Поэтому уже нужно разрабатывать и реализовывать широкую программу реабилитации. Думаю, в этом вопросе протянута рука почти всего мира.
Есть и средства, и готовность. Нужно только наше внимание и решимость.
Те же самые отели в Буковеле точно могут в каждый отель бесплатно принять по части военных от своего оборота.
Уверен, правительства разных стран мира от Японии до США готовы взять на реабилитацию наших военных. Повторяю, речь здесь не только о тяжело раненых, а фактически — о большинстве, которое воевало на передовых позициях.
Все это не должно ограничиться горячей линией или заявлением правительства "о важности здоровья военного".
Нужны — глубокий план и реальные действия.
Каждый день я вижу, как меняются ребята вокруг.
Как может ухудшаться их состояние. Даже и тех, кто в подразделении летает на дронах. И тех, кто под КАБами может сидеть в штабах. Кто-кто, а все они точно достойны того, чтобы хотя бы иметь возможность — восстановить свои силы и здоровье.
Это прям обязанность как Украины, так и всего мира.
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