Пехота не бесконечна: как недальновидное командование привело к критической для ВСУ ситуации на фронте

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Для объяснения шума с "отправкой технических специалистов в окопы".

Проблема пехоты появилась не вчера, и не позавчера, это была системная е...анина с итоговым превращением всей Донецкой области в "крепость Бахмут". Много месяцев говорили о проблемах, которые будут последствиями действий. На них верхи клали болт. Именно тогда в пехоте появилась фраза "они там думают, видимо, что мы бесконечны". Но пи...уй, держание целых бригад в полуокружении, без указаний выйти, пока есть возможность, про...б системной фортификации и технической оснащенности этих линий, забрасывание в самые горячие направления подразделений, которым по документам немножко подкрутили боеспособность, чтобы они типа были достаточно БГ, чтобы завести на ЛБС (вот только на ЛБС пи...уй, что вы там накрутили на бумагах, фронт все покажет), низкий уровень координации приданных подразделений и многое другое, с чем не работали, или работали недостаточно, и вот мы здесь. Эти проблемы остаются, их либо не решают, либо решают недостаточно. Люди, которые за эти все проблемы ответственны — до сих пор на должностях. Потому что если ты признаешь, что здесь есть проблема — значит, какой-то уважаемый офицер/генерал про...бался на этой функции. Но мы не можем такого себе допустить. Поэтому, если мы не признаем проблему — то ее нет. На фоне этого всего появляется у ВСУ логичный вопрос — а когда и технический состав угасим, не решая проблем и запустив техническую деградацию ВСУ, и после этого вообще ни один адекватный человек ни за какие деньги не пойдет в пехоту, имея такие а..уенные примеры перед глазами, кем окопы будем заполнять? Ну явно же не политиками, которые уже одной ногой в следующих выборах?

Может, все же признать критическое состояние, несоответствие людей функциям, за которые они отвечают, и начинать решать ситуацию? Или еще не время?

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