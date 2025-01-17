Піхота не нескінченна: як недалекоглядне командування призвело до критичної для ЗСУ ситуації на фронті

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Для пояснення бугурту з "відправкою технічних спеціалістів в окопи".

Проблема піхоти зʼявилась не вчора, і не позавчора, це була системна є…аніна з підсумковим перетворюванням всієї Донецької області в "фортецю Бахмут". Багато місяців казали про проблеми, які будуть наслідками дій. На них верхи клали болт. Саме тоді в піхоті зʼявилась фраза "вони там думають, мабуть, що ми нескінченні". Але пі…уй, тримання цілих бригад в напівоточенні, без вказівок вийти, поки є можливість, про…об системної фортифікації та технічної оснащеності цих ліній, закидання в найгарячіші напрямки підрозділів, яким по документах трошки підкрутили боєздатність, щоб вони типу були достатньо БГ, щоб завести на ЛБЗ (ось тільки на ЛБЗ пі…уй, що ви там накрутили на паперах, фронт все покаже), низький рівень координації приданих підрозділів і багато іншого, з чим не працювали, або працювали недостатньо, і ось ми тут. Ці проблеми залишаються, їх або не вирішують, або вирішують недостатньо. Люди, які за ці всі проблеми відповідальні — досі на посадах. Бо якщо ти визнаєш, що тут є проблема — значить, якийсь поважний офіцер/генерал про…бався на цій функції. Але ж ми не можемо такого собі допустити. Тому, якщо ми не визнаємо проблеми — то її немає. На фоні цього всього зʼявляється у ЗСУ логічне запитання — а коли й технічний склад вгатимо, не вирішуючи проблем і запустивши технічну деградацію ЗСУ, і після цього взагалі ні одна адекватна людина, ні за які гроші не піде в піхоту, маючи такі а..уєнні приклади перед очами, ким окопи будемо заповнювати? Ну явно ж не політиками, які вже однієї ногою у наступних виборах?

Може все ж визнати критичний стан, невідповідність людей до функцій, за які вони відповідають, та починати вирішувати ситуацію? Чи ще не на часі?

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