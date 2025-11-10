Защитников на передовой почти не осталось: как тысячи воюют за миллионы, которые о них забыли

— Как там наши ребята на войне, держатся?

Я не знаю, что отвечать на такие вопросы. Отвечать правду — скажут, что опять пугаю людей. Врать, тем более о войне, — себя не уважать.

На самом фронте я не была довольно давно, поэтому не претендую, что до конца знаю, как оно на самом деле. Есть только предыдущий опыт + общение с побратимами и посестрами + иногда заезжаю на прифронтовые территории.

Могу сказать коротко и только со своей колокольни.

На самом фронте ад. Особенно зимой.

Представьте себя в такой ситуации: мороз, или грязь по колено, зло...бучие степные ветры, вы лежите с ранением где-то в яме, выдвинуться невозможно, на вас охотятся дроны, чтобы добить.

Вы обморожены, не спали и не ели, с осколочными ранениями. Рядом трупы и такие же раненые как вы. Медленно, с мучениями, умирают.

И забрать вас почти невозможно, это целая спецоперация. Парамедики не поедут, потому что тоже погибнут. Ваша единственная надежда, что вытащат наземным роботом. Что робот чудом доедет (по дороге у него может исчезнуть связь, может застрять, могут сжечь теми же дронами). А потом должно произойти еще большее чудо — робот вас вывезет, и по дороге вас не добьет FPV или какая-то мина.

Представьте себя в этой яме, как медленно истекаете кровью и замерзаете. Как понимаете, что надежды нет, до вас невозможно доехать.

Это ровно то, что сейчас проживают тысячи наших людей, чтобы выиграть для нас время.

Пока мы ссоримся в интернетах из-за очередной х...ни. И "устали" донатить на дроны.

Не помочь своим, спустить это драгоценное время в песок — это большой грех на фоне такого христианского самопожертвования. Мы потом сами себе не простим, если предадим их. Тех, что проявили величайшую любовь, отдав жизнь свою за нас, ближних своих. В паралитически страшном аду войны.

- Как там наши ребята на войне, держатся?

Ребят почти не осталось. На самом переднем крае — буквально несколько десятков тысяч человек, которые пытаются удержать собой черную волну бесконечной орды. И уже даже операторы БПЛА часто становятся передним краем.

Тысячи стоят, чтобы миллионы нас не узнали, какой это ад.

Ребята держат. И держатся. Но заканчиваются.

Еще и потому, что тыл расслабился и мало помогает. Кто не хочет добровольно беречь свою армию — будет беречь чужую, принудительно.

P.S. Да, лучший способ попасть в армию — добровольно, самостоятельно выбрав, куда и кем. Армии сейчас нужны бухгалтеры, программисты, механики, медийщики, аналитики, менеджеры и даже повара, причем часто это служба довольно безопасная, в относительном тылу.

И худший способ — принудительно. Потому что когда в государственной системе решают за тебя — часто получается куда попало и как попало.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

