Конфликтов, как в Днепре, будет больше. Как достичь мира внутри Украины

Related video

Кучно же легло.

Мне кажется, что история об эксперте Минобразования, который публично тоскует по СССР и говорит, что оккупация — это лучшее, что могло произойти с Литвой, об анаболическом качке из Полтавы, который плевал в лицо военным, и о застреленном быдле в Днепре дает поводов для оптимизма больше, чем может показаться на первый взгляд.

Это же все было.

"Вата" работала в Минобразования и мечтала о русском мире. И это не было чем-то очень зашкварным, потому что многие мечтали о том, чтобы заглянуть в глаза Путину и что это мародеры поддерживают войну. Куча людей садилась на российские "жигули", смотрела российскую пропаганду, каталась на отдых в Крым, то чем ватан хуже?

Фитнес-качок тоже не с Луны упал. Наверняка же унижал кого-то другого — котят, женщин, стариков, бездомных... не знаю. Но такие навыки просто так с потолка не возникают. Это деформация мозга и личности до уровня гиены. Очень тупой и обнаглевшей гиены.

Днепровский бандит, вероятно, и до этого катался бухим, угрожал, отмазывался от наказания. И здесь, на самом деле, вопрос, почему он до сих пор ни за что не сел? Потому что нельзя стать таким нарванным быком за 10 минут общения с рандомным патрулем, который его остановил, и без проблем сломать нос полицейской. Система, общество и его окружение это терпели. Потому что так можно было. А почему нет?

Это все существовало и составляло нашу странную реальность.

24-го же февраля страна скачкообразно изменилась.

Из-за катастрофы, слез, крови и мертвых детей в салонах расстрелянных авто и замурованных обломками подвалах Мариуполя.

С каждым новым флагом на кладбище Украина все дальше уходила в сторону от "заглянуть в глаза русскому миру", "эй, военный, зачем ты убиваешь детей дамбаса" и "мне можно все".

Страна вынужденно — под пулями и "градами" — пошла вперед, но эти персонажи этого не осознали.

Они не заметили, что такой знакомый паттерн украинского общества, в котором им все позволено и за это им ничего не будет, был растерзан красными, как кровь, и черными, как земля в воронке от бомбы, полосами.

Да, сперва они притихли, но потом вернулись к старым рефлексам.

Справедливый суд — то, что спасет Украину Фото: Flickr

Однако на этот раз что-то пошло не так.

Быдлан получил то, к чему он системно стремился. Годами. А может, десятилетиями.

Фитнес-"ватник" теперь дает объяснения правоохранителям о своем мировоззрении и количестве протеинов в сером веществе мозга.

А "ватник" из Минобразования получил дисциплинарное производство. Для начала уже хорошо, хотя и недостаточно.

Страна меняется, уважаемые.

Когда пролилось столько крови — невозможно запихнуть джина обратно в бутылку.

Может быть очень долго тихо, пока все заняты, но "атветка" начнет прилетать.

Этого не может не случаться, ведь у огромного количества людей в стране мир стал плоским и бинарным — есть свои и есть чужие.

Все остальное — это несущественно.

И формула "ватник, но хороший тренер" начала меняться на "хороший тренер, но ватник". "Быдло, но может порешать" — на "Быдло".

Вангую, что конфликтов подобного рода будет становиться все больше, потому что русскомирцы в принципе тупые и не способны осознать, что их время прошло, а быдланы базово не могут существовать вне парадигмы "кто сильнее — тот и прав".

Этого пути не обойти никак.

И единственное, что способно хоть как-то облегчить ситуацию и уменьшить количество будущего насилия — это справедливые суды.

После судебной той желанной реформы.

После очистки судейского корпуса.

Потому что нам же не нужен мир.

Нам нужен справедливый мир.

И не только с Россией, но и внутри страны.

Внутри нашего общества.

Иначе нас ждет дядя Линч.

Лично мне этого бы очень не хотелось.

Источник

Важно