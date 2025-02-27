Президент Росії Володимир Путін виступив за створення у світі системи неподільної безпеки. Однак забезпечувати стабільність своїм коштом Кремль не згоден.

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що дякувати за зсув у міжнародному полі слід окупантам. Про це йшлося під час засідання колегії ФСБ, як передали 27 лютого у "РИА Новости".

Зі слів лідера країни-агресорки, зміни на світовій арені — величезною мірою "результат мужності та стійкості" російських "героїв". Саме бійці ЗС РФ, на його думку, своєю доблестю і щоденними перемогами створили умови для того, щоб почався діалог. При цьому війну в Україні Путін назва "кризою".

Як повідомили у ТАСС, президент РФ заявив, що політика Заходу нібито почала розвалювати спільноту зсередини. Він виступив за створення системи неподільної безпеки у світі, де стабільність забезпечувалася б не коштом Росії.

Путін зауважив, що перші контакти зі США породили сподівання й "зустрічний настрій". Він запевнив, що Москва й Вашингтон готові знову налагоджувати співпрацю. Лідер Росії закликав використовувати усі можливості дипломатії та спецслужб, щоб зірвати спроби Заходу нібито перешкодити діалогу.

Також він поскаржився на те, що почастішали кібератаки проти РФ. Політик зазначив, що жертвами таких нападів стають в тому числі й сайти державних органів і компаній.

В "Известия" передали, що Путін доручив посилити захист державного кордону. Зокрема, йдеться про збільшення щільності прикриття рубежів на небезпечних напрямках.

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що професійна російська армія була знищена приблизно до 2023 року.

У DeepState 26 лютого інформували про проблеми РФ з логістикою на Покровському напрямку, завдяки яким ініціативу перехопили Сили оборони.