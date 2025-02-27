Президент России Владимир Путин выступил за создание в мире системы неделимой безопасности. Однако обеспечивать стабильность за свой счет Кремль не согласен.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодарить за сдвиг в международном поле следует оккупантов. Об этом шла речь во время заседания коллегии ФСБ, как передали 27 февраля в "РИА Новости".

По словам лидера страны-агрессора, изменения на мировой арене — в огромной степени "результат мужества и стойкости" российских "героев". Именно бойцы ВС РФ, по его мнению, своей доблестью и ежедневными победами создали условия для того, чтобы начался диалог. При этом войну в Украине Путин назвал "кризисом".

Как сообщили в ТАСС, президент РФ заявил, что политика Запада якобы начала разваливать сообщество изнутри. Он выступил за создание системы неделимой безопасности в мире, где стабильность обеспечивалась бы не за счет России.

Путин отметил, что первые контакты с США породили надежды и "встречный настрой". Он заверил, что Москва и Вашингтон готовы снова налаживать сотрудничество. Лидер России призвал использовать все возможности дипломатии и спецслужб, чтобы сорвать попытки Запада якобы помешать диалогу.

Также он пожаловался на то, что участились кибератаки против РФ. Политик отметил, что жертвами таких нападений становятся в том числе и сайты государственных органов и компаний.

В "Известиях" передали, что Путин поручил усилить защиту государственной границы. В частности, речь идет об увеличении плотности прикрытия рубежей на опасных направлениях.

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что профессиональная российская армия была уничтожена примерно до 2023 года.

В DeepState 26 февраля информировали о проблемах РФ с логистикой на Покровском направлении, благодаря которым инициативу перехватили Силы обороны.